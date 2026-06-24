LA GACETA, en el Mundial: más selecciones, más hinchas y otro ritmo en Kansas City

El foco de la jornada, sin embargo, está puesto en el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Fiel a su perfil bajo, el capitán no quiere celebraciones extravagantes. “La idea es algo sencillo. Hay otras dos personas en la delegación que también cumplen años hoy, así que se hará una sola torta para todos”, reveló Farano. El plan: soplar las velas y continuar con la rutina.