LA GACETA, en el Mundial: más selecciones, más hinchas y otro ritmo en Kansas City
Resumen para apurados
- Kansas City, sede y base de Argentina en el Mundial 2026, cambia su ritmo habitual ante la llegada de nuevas delegaciones y de hinchas tras la clasificación albiceleste.
- Con la clasificación a dieciseisavos asegurada, la Selección argentina entrena de forma liviana, preserva a lesionados como Romero y mantiene la ciudad como búnker logístico.
- La permanencia en Kansas City hasta cuartos busca reducir el desgaste logístico de los jugadores, mientras la ciudad se consolida como un punto neurálgico del torneo.
La calma característica de Kansas City empieza a quedar atrás. Lo que hasta hace pocos días era una sede tranquila dentro del vértigo del Mundial 2026, comenzó a transformarse con la llegada de selecciones, delegaciones y fanáticos que anticipan jornadas de alto voltaje futbolero.
“Extrañábamos Kansas City cuando estuvimos en Dallas”, contó a LG Play Bruno Farano, enviado especial de LA GACETA, al describir el contraste entre ciudades. “Es un lugar más calmo, pero después de pasar por una ciudad grande, llena de autopistas y movimiento constante, empezás a valorar esta tranquilidad que ya conocíamos”.
Sin embargo, ese perfil sereno empieza a mutar. En las últimas horas arribó la delegación de Túnez, que enfrentará a Países Bajos en el Kansas City Stadium, mientras que el conjunto europeo también comenzó a instalar su base a pocas cuadras del centro. Con ellos, claro, llegan los hinchas: una marea naranja que promete copar las calles en las próximas horas.
“El movimiento va a ir en aumento. Hoy ya se espera una mayor presencia de fanáticos neerlandeses y más clima mundialista en la ciudad”, agregó Farano.
En paralelo, la Selección argentina transita días de relativa calma tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni dispuso una jornada liviana luego del último partido y liberó a los jugadores para que compartan tiempo con sus familias.
Algunos aprovecharon para reunirse en casas alquiladas, mientras que un grupo incluso organizó un asado en un reconocido restaurante local, en una postal que mezcla tradición argentina con escenario mundialista.
El cumple del "10"
El foco de la jornada, sin embargo, está puesto en el cumpleaños número 39 de Lionel Messi. Fiel a su perfil bajo, el capitán no quiere celebraciones extravagantes. “La idea es algo sencillo. Hay otras dos personas en la delegación que también cumplen años hoy, así que se hará una sola torta para todos”, reveló Farano. El plan: soplar las velas y continuar con la rutina.
Por la tarde, el equipo volverá a entrenarse y allí comenzarán a delinearse pistas sobre la formación que enfrentará a Jordania en el último partido del grupo. Con la clasificación asegurada, se esperan variantes para preservar titulares de cara a la fase eliminatoria.
En cuanto a la logística, el seleccionado mantendrá a Kansas City como base operativa al menos hasta los cuartos de final. La idea es viajar a cada sede el día previo a los partidos y regresar inmediatamente después, una estrategia que busca reducir el desgaste en un calendario exigente.
En el plano físico, una de las novedades pasa por Cristian Romero, quien sufrió un golpe en la rodilla. Si bien no reviste gravedad, será preservado ante Jordania y trabajará de manera diferenciada para llegar en óptimas condiciones al cruce de dieciseisavos.
Así, entre la calma que se va perdiendo, la llegada de nuevas selecciones y un nuevo cumpleaños de Messi en plena Copa del Mundo, Kansas City comienza a transformarse en un escenario cada vez más protagonista. Y LA GACETA, desde el lugar de los hechos, sigue contando cada detalle.