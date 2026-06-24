Lionel Messi, en las paredes de Tucumán: inauguran un nuevo mural del astro argentino en Barrio Sur

“Este mural es la búsqueda de un símbolo nuestro, propio, que nos ayude a transformar el valor simbólico de este espacio”, explicó a LA GACETA Gabriel Lemme, director de Comunicación No Tradicional de la capital. En ese sentido, detalló que la elección de Messi no es casual. “Es el símbolo por excelencia que hoy está uniendo a los argentinos y que representa valores democráticos, de tolerancia y de bondad”.