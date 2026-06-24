Copa del Mundo

Lionel Messi, en las paredes de Tucumán: inauguran un nuevo mural del astro argentino en Barrio Sur

En el cumpleaños número 39 del capitán, una intervención artística busca transformar la zona en un espacio urbano degradado a través de símbolos de la identidad nacional.

LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ
LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Tucumán inauguró este miércoles un mural de Lionel Messi en Barrio Sur por su cumpleaños 39, buscando recuperar un espacio urbano degradado mediante el arte.
  • Pintado por artistas locales en un predio privado inutilizable para plazas, el mural integra un tríptico identitario junto a las figuras de Diego Maradona y Mercedes Sosa.
  • La obra busca consolidarse como un punto de encuentro vecinal y marca un modelo de intervención cultural de bajo costo para resignificar áreas conflictivas de la ciudad.
Resumen generado con IA

Tucumán sumó este miércoles una nueva postal que ya empezó a llamar la atención de vecinos y transeúntes. Sobre Crisóstomo Álvarez y Mariano Moreno, en pleno Barrio Sur, se inauguró un mural dedicado a Lionel Messi en el día de su cumpleaños número 39. 

La intervención artística forma parte de un proyecto más amplio de resignificación del espacio público impulsado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que busca transformar sectores degradados a través del arte y los símbolos identitarios.

“Este mural es la búsqueda de un símbolo nuestro, propio, que nos ayude a transformar el valor simbólico de este espacio”, explicó a LA GACETA Gabriel Lemme, director de Comunicación No Tradicional de la capital. En ese sentido, detalló que la elección de Messi no es casual. “Es el símbolo por excelencia que hoy está uniendo a los argentinos y que representa valores democráticos, de tolerancia y de bondad”.

La obra no se limita al retrato del capitán de la Selección argentina. Forma parte de una intervención integral que incluye otras referencias culturales: la letra del Himno Nacional Argentino -con la frase “Oíd mortales el grito sagrado”-, y la presencia de otras figuras icónicas como Diego Armando Maradona y Mercedes Sosa, en una especie de tríptico de la identidad nacional.

Según precisó Lemme, los responsables del proyecto son los artistas Armando Trejo, Ana Sing, SoniCaos y Nómada Veliz, responsable del hiperrealismo del retrato de Messi.

“Usamos el arte y nuestros símbolos para transformar espacios que no nos representan. Buscamos que el ciudadano los adopte como propios y los cuide”, agregó el funcionario, quien además destacó que el objetivo es que la intervención funcione como punto de encuentro y apropiación comunitaria.

Sobre el espacio

El lugar elegido no es menor. Se trata de un espacio de dominio privado con uso público, atravesado por una situación dominial compleja que, según explicaron desde el municipio, impide avanzar con la construcción de una plaza formal. 

“Si interviniéramos con una plaza, estaríamos modificando el espacio. Por eso apostamos a lo simbólico, a una intervención de bajo impacto material pero alto impacto cultural”, sostuvo Lemme.

Lionel Messi, en las paredes de Tucumán: inauguran un nuevo mural del astro argentino en Barrio Sur

Pese a esa condición, el sitio ya funciona como un punto de referencia barrial. Vecinos y curiosos se acercan a diario para observar el avance de las obras, sacarse fotos y compartir imágenes en redes sociales. “La gente se ríe, los chicos se entusiasman, se detienen los autos para fotografiarse. Incluso antes de estar terminado, ya es un éxito”, afirmó Lemme.

El cumple de Messi

En el marco del cumpleaños del “10”, el municipio sumará además actividades simbólicas y un pequeño homenaje en torno a la obra, que se espera esté completamente finalizada durante la próxima semana, junto con mejoras en veredas y tareas de limpieza integral del sector.

El mural de Messi en Barrio Sur se suma así a una serie de intervenciones urbanas que, según remarcan desde la gestión, buscan resignificar el espacio público a través de figuras de fuerte arraigo popular como San Martín, el Papa Francisco, Maradona y Mercedes Sosa.

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