Flores, playa y un look de impacto: así celebró sus 17 años la hija de Rocío Guirao Díaz

Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, celebró sus 17 años con un exclusivo festejo frente al mar en Miami, ciudad donde reside junto a su familia desde hace varios años. La joven compartió en sus redes sociales las imágenes de la celebración, que llamó la atención por su cuidada ambientación, el escenario paradisíaco y una estética marcada por los tonos claros y el estilo minimalista.