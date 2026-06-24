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Flores, playa y un look de impacto: así celebró sus 17 años la hija de Rocío Guirao Díaz

La adolescente compartió en sus redes sociales las imágenes de un sofisticado cumpleaños sobre la playa de Miami, con decoración minimalista, flores, un almuerzo al aire libre y un vestido que se llevó todas las miradas.

Aitana, la hija de Rocío Girao Díaz cumplió 17 años
Aitana, la hija de Rocío Girao Díaz cumplió 17 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aitana Paladini, hija de Rocío Guirao Díaz, celebró recientemente su cumpleaños número 17 con un exclusivo festejo frente al mar en las playas de Miami, donde reside.
  • El evento al aire libre incluyó decoración minimalista y un almuerzo playero. Aitana, que se perfila como modelo y bailarina, lució un llamativo vestido con diseño cut out.
  • La repercusión del festejo en redes sociales afianza la proyección de la adolescente en el modelaje, siguiendo los pasos de su madre en el ámbito artístico y mediático.
Resumen generado con IA

Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini, celebró sus 17 años con un exclusivo festejo frente al mar en Miami, ciudad donde reside junto a su familia desde hace varios años. La joven compartió en sus redes sociales las imágenes de la celebración, que llamó la atención por su cuidada ambientación, el escenario paradisíaco y una estética marcada por los tonos claros y el estilo minimalista.

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La adolescente, que también desarrolla su carrera como modelo y bailarina, reunió a un grupo de amigas para disfrutar de un almuerzo al aire libre en una de las playas de Florida, en un evento que reflejó elegancia y sofisticación.

Cómo fue el festejo de cumpleaños de Aitana Paladini

La celebración se realizó sobre la arena y estuvo decorada con una larga mesa blanca acompañada por arreglos florales en tonos blancos y celestes. La vajilla de cristal, las velas y distintos detalles naturales completaron una puesta inspirada en el estilo romántico y bohemio.

Aitana, la hija de Rocío Girao Díaz, celebró su cumpleaños en Miami Aitana, la hija de Rocío Girao Díaz, celebró su cumpleaños en Miami Instagram

Para resguardarse del sol, el espacio contó con una gran sombrilla blanca con flecos que aportó un aire relajado sin perder el toque sofisticado. Allí, las invitadas compartieron un almuerzo en un entorno privilegiado con vista al mar.

Aitana mostró distintos momentos del cumpleaños a través de su cuenta de Instagram, donde publicó fotos y videos de la ambientación, el encuentro con sus amigas y algunos instantes de la celebración.

Rocío Guirao Díaz junto a su hija Aitana Rocío Guirao Díaz junto a su hija Aitana Instagram

El look elegido por la hija de Rocío Guirao Díaz

Para la ocasión, Aitana eligió un vestido ajustado en color celeste pastel con diseño cut out. La prenda, de escote halter, dejaba parte del abdomen al descubierto y tenía como protagonista un aplique metálico circular en tono dorado que unía las distintas piezas del diseño.

Rocío Guirao Díaz junto a su hija Aitana Rocío Guirao Díaz junto a su hija Aitana Instagram

El estilismo se completó con accesorios discretos, entre ellos pulseras y un reloj metálico, además de un maquillaje natural y luminoso. Llevó el cabello suelto con raya al medio, una elección que acompañó el estilo fresco del evento.

Entre las postales compartidas en redes sociales también apareció Rocío Guirao Díaz, quien acompañó a su hija en este día especial. La modelo lució un look relajado compuesto por un top tejido blanco sin mangas y un short de jean de efecto lavado, en sintonía con la propuesta descontracturada y elegante del festejo frente al mar.

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