Mundial 2026: Panamá luchó con orgullo pero cayó ante Croacia y quedó eliminada

Por su parte, Croacia está lejos de exhibir la versión que la llevó a convertirse en una de las selecciones más competitivas de los últimos mundiales. El paso del tiempo empieza a sentirse en aquella generación dorada. Luka Modric, que a sus 40 años alcanzó los 200 partidos con su selección, ya no tiene el despliegue de otras épocas. Ivan Perisic, con 37 años, tampoco conserva la misma potencia, mientras que referentes más jóvenes como Martin Baturina (23) y Josko Gvardiol (24) todavía no parecen tener el peso específico de sus antecesores.