Copa del Mundo

De la renuncia a la gloria eterna: el cumpleaños que encontrará a Messi donde nunca imaginó estar

A horas de celebrar sus 39 años, el rosarino disfruta un presente impensado una década atrás, cuando creyó que su historia con la Selección había terminado.

VÍNCULO. El saludo de Messi a los hinchas resume una historia construida a fuerza de perseverancia. Del dolor de las finales perdidas a la admiración de un país que hoy lo abraza como nunca.
VÍNCULO. El saludo de Messi a los hinchas resume una historia construida a fuerza de perseverancia. Del dolor de las finales perdidas a la admiración de un país que hoy lo abraza como nunca.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi celebrará sus 39 años liderando a la Selección Argentina en el Mundial, tras revertir su retiro de 2016 y consagrarse campeón mundial y de América.
  • Tras anunciar su retiro en 2016 por frustraciones deportivas, Messi regresó liderando un proceso con Scaloni que culminó con los títulos de Copa América 2021 y Qatar 2022.
  • A sus 39 años, el capitán disputa el Mundial consolidado como una leyenda vigente, transformando la presión del pasado en un legado de paz y vigencia deportiva.
Resumen generado con IA

Hubo una noche en la que Lionel Messi creyó que todo había terminado. 

El 26 de junio de 2016, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina perdió por penales la final de la Copa América Centenario frente a Chile. Minutos después, ya de madrugada, todavía golpeado por otra frustración, el capitán lanzó una frase que recorrió el mundo: “La Selección se terminó para mí”.

Tenía 29 años. Era el mejor futbolista del planeta, acumulaba títulos y récords en Barcelona, pero sentía que le faltaba aquello que más deseaba. La derrota en la final del Mundial de Brasil 2014 y las dos caídas consecutivas frente a "La Roja" habían construido una mochila demasiado pesada.

Diez años después, el escenario parece pertenecer a otra vida.

Messi cumplirá 39 años en plena Copa del Mundo, con cinco goles en el torneo y otra vez como líder de una Selección que se ilusiona. El hombre que alguna vez pensó que su historia con Argentina había terminado llega a este cumpleaños convertido en campeón del mundo, referente absoluto y protagonista de una carrera que siguió escribiendo capítulos cuando muchos creían que estaba cerca del final.

Las derrotas que construyeron al campeón

La dimensión de este presente sólo puede entenderse mirando hacia atrás.

Durante años, cada torneo importante dejó una herida. La final de la Copa América 2007, la eliminación en Sudáfrica 2010, la caída frente a Alemania en el Maracaná y las definiciones perdidas ante Chile alimentaron cuestionamientos permanentes.

Mientras en Europa era admirado como un fenómeno irrepetible, en Argentina parecía obligado a demostrar algo nuevo en cada competencia. La comparación con Diego Armando Maradona y la necesidad de conquistar un título con la Selección lo acompañaron durante buena parte de su carrera.

Sin embargo, aquellas derrotas no lo detuvieron. Volvió después de la renuncia, resistió los golpes de Rusia 2018 y siguió apostando por un sueño que parecía cada vez más lejano.

El hombre detrás de la leyenda

Con los años, Messi también cambió.

La familia, la experiencia y el paso del tiempo modificaron su mirada. “Siempre le agradezco a Dios por todo lo que me dio”, repitió en numerosas oportunidades. La frase resume buena parte de la serenidad con la que atraviesa esta etapa de su carrera.

Hubo otra reflexión que terminó de definirlo. “No me interesa ser el mejor de la historia. Me conformo con ser una buena persona”.

Mientras el mundo debatía récords y comparaciones, Messi parecía buscar algo más simple: disfrutar.

En ese camino también fue clave la generación que acompañó el ciclo de Lionel Scaloni. Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y tantos otros construyeron un grupo que lo abrazó como líder y compañero. La Selección dejó de ser únicamente el escenario de sus mayores frustraciones para convertirse en un lugar de felicidad.

La Copa América de 2021 fue el gran punto de quiebre. Aquella noche en el Maracaná, después de vencer a Brasil, las lágrimas tuvieron un significado diferente. Ya no eran de dolor. Eran de alivio. Después llegaron la Finalissima, el Mundial de Qatar, la segunda Copa América y la consagración definitiva de una historia que parecía destinada a quedar incompleta.

El lugar que nunca imaginó

Por eso este cumpleaños tiene un significado especial.

No se trata solamente de los 39 años ni de los cinco goles que lleva en este Mundial. Se trata de la distancia entre dos momentos opuestos de una misma vida: el futbolista que abandonó una cancha convencido de que todo había terminado y el hombre que hoy disfruta cada partido como un regalo.

Messi ya fue el niño prodigio de Rosario, el heredero de Maradona, el mejor jugador del mundo, el capitán cuestionado y el campeón que levantó la Copa del Mundo en Qatar. Atravesó todas las versiones posibles de una carrera deportiva.

Hace una década perseguía la historia. Corría detrás de una consagración que parecía escaparse una y otra vez. Hoy la historia corre detrás de él.

Mientras Argentina vuelve a soñar en el Mundial, el cumpleaños encuentra a Messi exactamente donde nunca imaginó estar: en paz con su recorrido, querido por su gente y todavía protagonista de una leyenda que parece no tener final.

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