De la renuncia a la gloria eterna: el cumpleaños que encontrará a Messi donde nunca imaginó estar

Messi cumplirá 39 años en plena Copa del Mundo, con cinco goles en el torneo y otra vez como líder de una Selección que se ilusiona. El hombre que alguna vez pensó que su historia con Argentina había terminado llega a este cumpleaños convertido en campeón del mundo, referente absoluto y protagonista de una carrera que siguió escribiendo capítulos cuando muchos creían que estaba cerca del final.