Messi vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal
La Selección ya aseguró el primer puesto de su grupo y comenzaron las especulaciones sobre un posible cruce con Portugal. Estos son los escenarios que podrían reunir por última vez a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Argentina y Portugal, liderados por Messi y Ronaldo, podrían enfrentarse en el Mundial 2026 tras confirmarse el liderazgo de la Albiceleste en la fase de grupos.
- Dependiendo de la posición final de Portugal en su zona, los equipos podrían chocar en cuartos de final (11 de julio), semifinales, o en una histórica final el 19 de julio.
- Con Messi de 38 años y Ronaldo de 41, este posible enfrentamiento en el Mundial 2026 representaría el capítulo final de la rivalidad más importante del fútbol moderno.
Con el liderazgo del Grupo J ya asegurado, Argentina conoce gran parte de su recorrido hacia las fases decisivas del Mundial 2026. Sin embargo, una de las grandes incógnitas sigue siendo cuándo podría cruzarse con Portugal, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo.
El escenario más cercano aparece en los cuartos de final. Para que eso ocurra, Portugal deberá terminar como líder de su grupo y superar la instancia de dieciseisavos y octavos de final. Si ambos equipos avanzan, el esperado duelo se disputaría el sábado 11 de julio a las 22.
También existe la posibilidad de un enfrentamiento en semifinales. Ese camino dependerá de que Portugal avance como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y logre abrirse paso hasta los cuatro mejores equipos del torneo. En ese caso, el partido se jugaría el miércoles 15 de julio a las 16.
La final soñada y otro escenario posible
El duelo que millones de fanáticos alrededor del mundo desean ver es una final entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Para que eso suceda, Portugal deberá terminar en la segunda posición de su grupo y luego superar todas las rondas eliminatorias.
Si el conjunto portugués logra ese recorrido y Argentina también alcanza el último partido, ambos seleccionados se enfrentarían el domingo 19 de julio a las 16 en la gran final del Mundial.
Existe además una alternativa menos deseada, aunque igualmente histórica: el encuentro por el tercer puesto. Ese escenario también requiere que Portugal termine segundo en su zona y que tanto argentinos como portugueses pierdan sus respectivas semifinales.
De concretarse, el partido se disputaría el sábado 18 de julio a las 18.
A los 38 años de Messi y los 41 de Cristiano Ronaldo, el Mundial 2026 podría ofrecer uno de los últimos capítulos de una rivalidad que marcó una era. Y todavía hay varios caminos abiertos para que ambos vuelvan a encontrarse en el escenario más importante del fútbol.