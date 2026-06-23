Infantino respondió a las críticas por las pausas de hidratación y el precio de las entradas del Mundial

Resumen para apurados
- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió hoy la organización del Mundial 2026 ante críticas por el costo de entradas y las pausas de hidratación.
- Infantino aclaró que las pausas cuidan a los futbolistas del calor sin fin comercial y que la alta demanda de boletos, con estadios casi llenos, valida los precios fijados.
- La FIFA proyecta que los ingresos récord de este torneo se reinvertirán en el desarrollo del fútbol global, beneficiando a selecciones emergentes en futuras competencias.
Gianni Infantino salió al cruce de las críticas que recibió la organización del Mundial 2026 y defendió distintos aspectos del torneo, desde las pausas de hidratación hasta el costo de las entradas.
El presidente de la FIFA aseguró que la Copa del Mundo atraviesa un momento histórico tanto por convocatoria como por nivel futbolístico.
"Hasta ahora está siendo un éxito total. Ya hoy este Mundial es el más exitoso", afirmó.
Además, destacó que los estadios presentan una ocupación cercana al 100% y remarcó el clima que se vive en cada sede. "Todos los partidos llegan a un 99,6% de ocupación. Vemos un público muy cariñoso, muchas familias, muchos jóvenes", señaló.
Su defensa de las pausas y los precios
Uno de los puntos más cuestionados durante el torneo fueron las pausas de hidratación, especialmente por las sospechas de que podrían responder a intereses comerciales. Infantino rechazó de plano esa interpretación.
"El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor", explicó. Según argumentó, la decisión busca proteger a los futbolistas y garantizar las mismas condiciones para todos los equipos.
"La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica. Para nosotros es una cuestión puramente deportiva", sostuvo.
También respondió a quienes cuestionan los elevados precios de las entradas. Para el dirigente, la alta demanda demuestra que los valores son aceptados por el mercado.
"El mercado secundario es perfectamente legal en Estados Unidos. En ese mercado se venden los boletos aún más caros. Creo que la respuesta está en los estadios llenos", afirmó.
Por último, destacó que los ingresos generados por la Copa del Mundo son reinvertidos en el desarrollo del fútbol internacional y mencionó como ejemplos a selecciones emergentes como Cabo Verde y Curazao, que lograron competir en la máxima cita gracias al crecimiento impulsado por esos recursos.