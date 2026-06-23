Preocupación por "Cuti" Romero: qué lesión sufrió y por qué su ausencia sería un problema para Argentina
El defensor dejó la cancha con molestias durante el triunfo frente a Austria y encendió las alarmas en la Selección. Más allá de su evolución, los números reflejan la importancia que tiene para el equipo de Lionel Scaloni.
Resumen para apurados
- El defensor Cristian Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina tras retirarse lesionado de la rodilla derecha en el triunfo ante Austria por el Mundial.
- El central del Tottenham se resintió de una vieja lesión de rodilla de abril. Aunque es optimista, el cuerpo técnico lo preservará en el próximo partido ante Jordania.
- Romero es el líder defensivo en recuperaciones del equipo. Scaloni espera contar con él para los dieciseisavos de final, aunque ya evalúa variantes para reemplazarlo.
Cristian Romero volvió a preocupar a la Selección. El defensor del Tottenham debió abandonar el partido frente a Austria por una molestia en su rodilla derecha, la misma zona que había sufrido un esguince colateral medial en abril. Al retirarse del campo, el propio jugador reconoció que el riesgo existía.
Pese a la preocupación inicial, Romero se mostró optimista y aseguró que espera volver a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel dentro de tres o cuatro días. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene una postura más cautelosa y evaluará su evolución antes de tomar decisiones.
Por lo pronto, el cordobés no jugará ante Jordania, un encuentro para el que Scaloni planea realizar varias rotaciones.
El defensor que sostiene la estructura de Argentina
Más allá de la lesión, los números ayudan a entender por qué la situación genera inquietud dentro del seleccionado argentino.
Romero es actualmente el futbolista con más recuperaciones de balón en el equipo, con 13. También lidera ampliamente el rubro de bloqueos, con 10 intervenciones, una estadística clave para explicar la solidez defensiva que mostró Argentina durante la fase de grupos.
Además, suma 11 presiones directas y comparte con Enzo Fernández el liderazgo en cantidad de entradas realizadas.
Incluso en el encuentro ante Austria, antes de abandonar la cancha, ya había acumulado seis recuperaciones y siete bloqueos, confirmando una vez más su influencia en el funcionamiento colectivo.
Si la molestia evoluciona favorablemente, Scaloni espera contar con él para los dieciseisavos de final. En caso contrario, el entrenador dispone de alternativas como Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Senesi o incluso Facundo Medina como central.
Por ahora, el foco está puesto en la recuperación de uno de los futbolistas más determinantes del equipo argentino en este Mundial.