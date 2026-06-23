Video: mirá el informe sobre Piruaj Bajo, el pueblo donde no llegan los cables de electricidad, pero sí el Mundial

Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026 desde televisores conectados a internet, celulares de última generación o pantallas gigantes, en Piruaj Bajo la realidad es distinta. Este pequeño paraje ubicado en el norte de Santiago del Estero todavía espera la llegada del tendido eléctrico. Allí, los vecinos dependen de paneles solares, baterías y generadores para realizar tareas cotidianas y también para seguir a la Selección.