Video: mirá el informe sobre Piruaj Bajo, el pueblo donde no llegan los cables de electricidad, pero sí el Mundial
Mientras Argentina enfrentaba a Austria en el Mundial 2026, LA GACETA recorrió Piruaj Bajo, una comunidad del norte santiagueño donde viven unas 400 personas y todavía no existe tendido eléctrico. Entre paneles solares, baterías, señales que se congelan y tres clubes de fútbol en medio del monte, los vecinos encontraron la forma de seguir a la Selección. Mirá el microinforme completo y conocé sus historias.
Resumen para apurados
- LA GACETA registró cómo los 400 habitantes de Piruaj Bajo, Santiago del Estero, ven el Mundial 2026 usando paneles solares ante la falta de tendido eléctrico en el pueblo.
- Sin red eléctrica, los vecinos dependen de generadores, baterías y celulares para seguir a la Selección, rememorando épocas en que escuchaban los partidos por radios a pila.
- El informe expone la profunda brecha de infraestructura en el norte argentino, pero también resalta la inquebrantable pasión futbolística y la resiliencia comunitaria.
Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026 desde televisores conectados a internet, celulares de última generación o pantallas gigantes, en Piruaj Bajo la realidad es distinta. Este pequeño paraje ubicado en el norte de Santiago del Estero todavía espera la llegada del tendido eléctrico. Allí, los vecinos dependen de paneles solares, baterías y generadores para realizar tareas cotidianas y también para seguir a la Selección.
¿Cómo se organiza una comunidad para ver un partido? ¿Qué pasa cuando una batería se agota en pleno encuentro? ¿Cómo hacían para seguir los Mundiales antes de la llegada de internet?
LA GACETA recorrió el pueblo durante el triunfo de Argentina sobre Austria y conversó con docentes, pobladores, trabajadores rurales y familias que encontraron distintas formas de mantener viva la pasión futbolera pese a las dificultades.
Desde quienes escucharon el Mundial 1978 por radio a pilas hasta quienes hoy intentan seguir los partidos a través de un celular apoyado sobre una lata, la historia de Piruaj Bajo demuestra que el fútbol siempre encuentra un camino.