El rompecabezas de Federico van Mameren: encuestas cruzadas

Por último, señaló que en la provincia hay temas que son silenciosos. “No ha habido pronunciamientos directos sobre esta suerte de secreto que son las dietas de los legisladores, el presupuesto legislativo, las idas y venidas que han tenido aquellas declaraciones del vicegobernador de la provincia y el silencio total sobre la remuneración, salvo el legislador (José) Seleme, que ha mostrado su boleta de sueldo. Pero, de ahí en más, se prefiere esquivar este tema, se prefiere mostrar las encuestas antes que poner sobre la mesa un tema que no se puede resolver, porque, de alguna manera, hay un sistema preestablecido desde hace muchos años en la Legislatura en el cual no se sabe cómo salir de esa trampa: no poder decir la verdad sobre cómo se manejan las remuneraciones”.