El rompecabezas de Federico van Mameren: encuestas cruzadas
Resumen para apurados
- Federico van Mameren analizó la pelea política en Tucumán entre el oficialismo y La Libertad Avanza, marcada por encuestas contradictorias sobre imagen e intención de voto.
- La brecha surge de sondeos opuestos: la consultora de LLA favorece a Milei y la contratada por el gobierno tucumano beneficia ampliamente la imagen de Osvaldo Jaldo.
- Las encuestas buscan fijar mensajes internos antes del 9 de julio, mientras la política tucumana evita debatir temas de fondo como el presupuesto y las dietas legislativas.
“Vivimos días de campaña. En las últimas horas, fueron las encuestas las protagonistas principales de la pelea entre La Libertad Avanza y el peronismo tucumano. Ahora es curioso cómo las encuestadoras, según quién las difunde y quién las contrata, muestran resultados bastante disímiles”, afirmó Federico van Mameren en el arranque de su editorial en Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.
Comentó que el espacio libertario mostró la encuesta realizada por Isasi/Burdman, la cual señaló una aprobación a la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, del 51% de los tucumanos. En tanto, la encuesta del consultor Hugo Haime, dada a conocer por el Gobierno provincial, indicó que el 39% aprueba la gestión del mandatario nacional.
“Uno de los temas centrales en la discusión es la imagen. La imagen de (Osvaldo) Jaldo, según Burdman, llega al 53%. Según Haime, al 65%. Quienes aprueban la gestión del gobernador de Tucumán en la encuesta hecha por Burdman alcanzan el 40%, mientras que en la de Haime llegan al 58%. A la hora de votar, la encuesta que contrató La Libertad Avanza dice que votaría por un candidato de Milei el 34%, mientras que en la de Haime es el 30%. En cuanto a la votación, según Burdman, al candidato del oficialismo tucumano lo votaría solo el 23,5%, mientras que Haime dice que votaría el 42% a un candidato del oficialismo”, detalló.
Añadió que “en el caso de la encuesta de La Libertad Avanza, (Lisandro) Catalán tiene una intención de voto del 27% y en la de Haime tiene el 29%, dos puntos más. En la candidatura de Jaldo, Burdman dice que hay un 22% de gente que está dispuesta a votarlo y en la de Haime tiene el 46,6%”.
“En el listado de imágenes está, según Burdman, Rossana Chahla primero, Roberto Sánchez después, Darío Monteros tercero, Lisandro Catalán cuarto y Miguel Acevedo quinto. En cambio, en la de Haime está Jaldo primero, Chahla segunda, Sánchez tercero, Acevedo cuarto y Monteros quinto. A ver, las encuestas van y vienen, pero es el elemento con el cual se están peleando: no las candidaturas, no las postulaciones, no el voto, sino los mensajes hacia adentro. Es curioso, por ejemplo, que no está (Juan) Manzur, no aparece. ¿Será por una cuestión de cuidarlo o directamente de no tener intenciones?”.
En ese punto, el periodista indicó que “mientras tanto, Manzur trata de hacer campaña por distintos lados, en pro de una unidad que no va a aparecer o que no aparece todavía, a pesar de todas las declinaciones que hacen los peronistas y el Poder Ejecutivo”.
“Y hubo una última encuesta que apareció esta mañana en el diario Clarín, que es muy rara, que dice que podría haber una fórmula en la cual la encabezaría la vicepresidenta (Victoria) Villarruel y el vicegobernador y gobernador de la provincia, Jaldo, podría ser candidato a vicepresidente. Llamativa, de alguna manera. Por supuesto, ¿qué dirá Jaldo? Seguramente lo debe incomodar una encuesta por el estilo, porque lo pone en demasiados compromisos con sus buenas relaciones con el presidente de la Nación, quien además va a tener en juego su venida el 9 de julio. Sí confirmó su llegada a Tucumán para el 9 de julio la vicepresidenta, que, si ustedes se acuerdan, en el anterior 9 de julio nadie del Gobierno provincial quiso recibirla. ¿Pasará lo mismo?”.
9 de Julio en Tucumán
“Le pidieron a la senadora Beatriz Avila que vaya a recibir a la vicepresidenta, pero, por las dudas, nadie se comprometía a aparecer ni en una foto con ella. Ahora ella dijo que va a venir a los festejos del próximo 9 de julio. ¿Qué hará el presidente Milei? Todas las miradas estarán puestas en su gesto, porque la última vez que vino no hubo un desaire, pero tampoco la atención que esperaba La Libertad Avanza. Estuvo el saludo con sonrisas al gobernador de la provincia en la pista del aeropuerto, pero después no tuvo toda la empatía que esperaba La Libertad Avanza, tras el episodio del diputado nacional (Federico) Pelli”, sostuvo.
Van Mameren dijo que el 9 de julio va a ser, de alguna manera, una movida de gestos donde el presidente de la Nación va a ser el principal protagonista de esos gestos, aun sin venir. “En general, ha cumplido con los protocolos; la última vez estuvo, por lo menos, en la vigilia previa a la fiesta del 9 de julio. ¿Qué dirán los actores principales de esa visita? Lo cierto es que hasta acá lo único que importa es cómo se muestran las cosas, cómo se utilizan las encuestas”.
Sin respuestas
Por último, señaló que en la provincia hay temas que son silenciosos. “No ha habido pronunciamientos directos sobre esta suerte de secreto que son las dietas de los legisladores, el presupuesto legislativo, las idas y venidas que han tenido aquellas declaraciones del vicegobernador de la provincia y el silencio total sobre la remuneración, salvo el legislador (José) Seleme, que ha mostrado su boleta de sueldo. Pero, de ahí en más, se prefiere esquivar este tema, se prefiere mostrar las encuestas antes que poner sobre la mesa un tema que no se puede resolver, porque, de alguna manera, hay un sistema preestablecido desde hace muchos años en la Legislatura en el cual no se sabe cómo salir de esa trampa: no poder decir la verdad sobre cómo se manejan las remuneraciones”.
“Y este es un problema central de los tucumanos: la falta de liderazgos para decir, para enfrentar las situaciones y no dejarse manejar por un sistema que, incluso, los propios actores políticos no han podido cambiar. Se han comprometido a cambiar las reglas de la vida política y, sin embargo, no han podido”, subrayó.