Didier Deschamps dejó la concentración de Francia y no dirigirá el próximo partido del Mundial

Resumen para apurados
- Didier Deschamps dejó la concentración de Francia en Filadelfia durante el Mundial 2026 para viajar a su país tras el fallecimiento de su madre, perdiéndose el partido ante Noruega.
- La Federación Francesa confirmó que el asistente Guy Stéphan dirigirá al equipo, que ya está clasificado a dieciseisavos tras vencer a Senegal e Irak en el Grupo I.
- El golpe emocional afecta a Deschamps en lo que será su último Mundial al mando de Francia, tras haber anunciado que dejará el cargo al finalizar el torneo de 2026.
La selección de Francia atraviesa horas de conmoción en plena disputa del Mundial 2026. Didier Deschamps abandonó la concentración del equipo en Filadelfia para regresar de urgencia a su país luego de recibir la noticia del fallecimiento de su madre.
La información fue confirmada oficialmente por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que expresó su apoyo al entrenador y pidió respeto y discreción ante el difícil momento personal que atraviesa.
Deschamps decidió viajar inmediatamente para acompañar a su familia y participar del funeral de su progenitora, una situación que lo obligará a alejarse temporalmente del seleccionado.
Quién dirigirá a Francia ante Noruega
La ausencia del entrenador tendrá consecuencias directas en la preparación del próximo compromiso de "Les Bleus". Deschamps no estará presente en los entrenamientos previos ni ocupará su lugar en el banco de suplentes durante el encuentro frente a Noruega.
En su reemplazo quedará al frente del equipo Guy Stéphan, histórico asistente técnico de la selección francesa. La decisión fue tomada en conjunto con Philippe Diallo, presidente de la Federación.
Desde lo deportivo, Francia llega a este partido con cierta tranquilidad. El conjunto galo ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras las victorias obtenidas frente a Senegal e Irak en las dos primeras fechas del Grupo I.
El golpe emocional, sin embargo, es importante para un entrenador que vive una situación similar a la que atravesó en 2022, cuando perdió a su padre durante una concentración de la selección francesa.
Deschamps, campeón del mundo como jugador y como entrenador, afronta además su última Copa del Mundo al frente de Francia, ya que tiene previsto dejar el cargo una vez finalizado el torneo.