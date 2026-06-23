Mundial 2026: las 9 combinaciones que definirán el rival de Argentina en 16avos
Mientras la Selección aguarda por su partido ante Jordania del sábado, este viernes se definirá el Grupo H. Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita pelean por el segundo puesto para cruzar sus caminos con el equipo de Scaloni el 3 de julio en Miami.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina conocerá este viernes a su rival de 16avos del Mundial 2026 tras la definición del Grupo H, que disputan España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
- Mientras Argentina cerrará el Grupo J ante Jordania el sábado, el Grupo H define hoy su escolta entre Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita con nueve opciones de cruce.
- El encuentro de dieciseisavos de final se disputará el viernes 3 de julio en Miami, donde el ganador accederá a octavos y comenzará a definir su camino hacia el título mundial.
Aunque la Selección Argentina ya dio un paso importante rumbo a la fase eliminatoria del Mundial 2026, todavía debe completar su participación en el Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio, desde las 23, en el AT&T Stadium de Dallas.
Sin embargo, gran parte de la atención estará puesta un día antes, cuando se defina el Grupo H, de donde saldrá el rival de la "Albiceleste" en los 16avos de final. El viernes 26, desde las 21, se jugarán en simultáneo los encuentros entre Uruguay y España, y entre Cabo Verde y Arabia Saudita.
Con la tabla actual, las cuatro selecciones mantienen posibilidades matemáticas de terminar en el segundo puesto y cruzarse con Argentina.
¿Quién podría ser el rival de Argentina en 16avos de final?
Si Uruguay derrota a España
En ese escenario, las opciones se reducen considerablemente.
- Si Cabo Verde vence a Arabia Saudita, el segundo puesto se definirá entre Uruguay y Cabo Verde por diferencia de gol.
- Si Cabo Verde empata o pierde, España quedará segunda y será el rival de Argentina.
Si Uruguay y España empatan
La igualdad abre más variantes.
- Si Cabo Verde gana, será el rival de la Selección.
- Si Cabo Verde y Arabia Saudita empatan, el segundo lugar se resolverá entre Uruguay y Cabo Verde mediante los criterios de desempate.
- Si Arabia Saudita gana, el clasificado será el conjunto asiático.
Si España vence a Uruguay
En ese caso, la clasificación quedará condicionada por lo que ocurra en el otro partido.
- Si Cabo Verde gana o empata, avanzará como segundo y enfrentará a Argentina.
- Si Arabia Saudita consigue la victoria, será el rival de la "Albiceleste".
¿Cuándo jugaría Argentina los 16avos?
Si las posiciones se mantuvieran tal como están actualmente, el rival argentino sería Uruguay. De todos modos, cualquier cálculo deberá esperar hasta el viernes por la noche.
Lo que sí está definido es la fecha del cruce. Argentina disputará su partido de 16avos de final el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium.
Quien supere esa instancia avanzará a los octavos de final, programados para el martes 7 de julio. Antes de pensar en eso, la Selección deberá cerrar su tarea en la fase de grupos frente a Jordania y esperar que el Grupo H termine de ordenar un panorama que, por ahora, sigue completamente abierto.