México aplicará la "ley seca" antes de un partido del Mundial 2026: los motivos de la medida
Las autoridades de Ciudad de México prohibieron la venta de alcohol en la previa del duelo entre México y República Checa. La decisión se tomó tras los incidentes registrados luego de la clasificación del "Tri".
Resumen para apurados
- El Gobierno de Ciudad de México aplicará la ley seca el 24 de junio antes del partido del Mundial contra República Checa para evitar disturbios en la fase de grupos.
- La prohibición en comercios minoristas rige desde las 15 hs del 24 de junio y surge tras los disturbios y toneladas de basura que dejaron los festejos ante Corea del Sur.
- Con esta medida se busca garantizar el orden público en el cierre del Grupo A, mientras el DT Javier Aguirre ajusta detalles de juego de cara a los dieciseisavos de final.
A pesar de que México ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las autoridades locales decidieron reforzar los controles para evitar posibles disturbios durante la última fecha de la fase de grupos.
Por ese motivo, el Gobierno de Ciudad de México anunció la aplicación de una "ley seca" que restringirá la venta de bebidas alcohólicas desde las 15 del 24 de junio hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
La prohibición alcanzará a supermercados y comercios minoristas, aunque no afectará a restaurantes, bares ni cines.
El antecedente que encendió las alarmas
La decisión está directamente vinculada a los incidentes registrados tras el triunfo de México sobre Corea del Sur. Según las autoridades, los festejos derivaron en disturbios y dejaron un saldo de aproximadamente 40 toneladas de residuos recolectados en distintos puntos de la ciudad.
Mientras tanto, el seleccionado dirigido por Javier Aguirre se prepara para enfrentar a República Checa con la clasificación ya asegurada. Sin embargo, el entrenador evitó cualquier relajación y se mostró crítico con el rendimiento de su equipo.
"No me he ido satisfecho, hemos tenido detalles tanto en defensa como en ataque", reconoció el experimentado entrenador.
El encuentro, correspondiente al cierre del Grupo A, se disputará este miércoles y servirá para definir las posiciones finales de una zona en la que México ya cumplió el primer gran objetivo: avanzar a la fase eliminatoria.