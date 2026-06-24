Libros: “Publicar por primera vez es asomarse a lo desconocido”

- Publicar un libro por primera vez implica transitar por diversas sensaciones. Es asomarse a lo desconocido. Creo que una obra literaria es un puente entre el escritor y el lector. A través de ese puente se transmiten experiencias, ideas, emociones. El escritor interactúa con el lector mediante un diálogo silencioso a través de la construcción narrativa. Me gustaría que la novela interpele, que deje interrogantes, que el lector elabore sus propias hipótesis de lo que sucede en la historia, que transite emociones, que surjan dudas, certezas. Que aporte riqueza en relación al conocimiento de un aspecto poco difundido de una civilización, y también en relación al lenguaje y a los guiños idiomáticos de la novela. Fundamentalmente, que muestre una mirada distinta sobre la concepción ortodoxa del tiempo.