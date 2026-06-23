Inglaterra tropezó ante Ghana y deberá buscar la clasificación en la última fecha

Kane falló y la clasificación deberá esperar

Las emociones llegaron recién en los minutos finales. Nico O'Reilly estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. En la jugada siguiente, Harry Kane tuvo el gol de la victoria dentro del área chica, pero su remate se fue por encima del travesaño.