Inglatera vs. Ghana en el Mundial 2026: horario, TV y probables formaciones

Resumen para apurados
- Inglaterra y Ghana se enfrentan hoy martes a las 17:00 en Boston por el Grupo L del Mundial 2026, buscando un triunfo que clasifique a uno a los 16avos de final.
- Tras debutar con triunfos (Inglaterra 4-2 ante Croacia y Ghana 1-0 a Panamá), ambos equipos llegan motivados y realizarán ajustes en sus alineaciones para buscar el liderato.
- El ganador de este cruce asegurará el pase matemático a los 16avos de final y consolidará su candidatura al título mundialista frente a potencias como Argentina o Francia.
El Grupo L del Mundial 2026 vivirá hoy un cruce de alto voltaje en Boston: Inglaterra y Ghana, ambas selecciones victoriosas en la jornada inaugural, se enfrentarán este martes a partir de las 17. El conjunto que logre capitalizar los tres puntos asegurará de manera matemática su clasificación a los 16avos de final del certamen.
El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel llega con el cartel de favorito tras un estreno contundente: una sólida victoria por 4-2 ante Croacia. Aquella tarde estuvo iluminada por un doblete de Harry Kane y los tantos de Jude Bellingham y Marcus Rashford.
Para este compromiso, Tuchel evalúa realizar variantes estratégicas. Rashford podría ingresar en el “11” inicial en reemplazo de Anthony Gordon, mientras que en la línea defensiva, Marc Guéhi puja por un lugar en la zaga central junto a John Stones, en detrimento de Ezri Konsa. El objetivo británico es mantener el ritmo arrollador y sumarse al lote de candidatos firmes al título junto a potencias como Argentina o Francia.
Ghana recupera piezas
Por el lado de las “Estrellas Negras”, el debut ante Panamá se saldó con un ajustado triunfo por 1-0 gracias al agónico gol de Caleb Yirenkyi en tiempo de descuento. El seleccionador Carlos Queiroz dispondrá de un plantel reforzado en territorio estadounidense. El mediocampista Thomas Partey, quien no pudo ingresar a Canadá para el primer encuentro, ya se sumó a los entrenamientos y se perfila como titular en lugar de Elisha Owusu. La principal preocupación médica radica en la portería, ya que Lawrence Ati-Zigi trabaja a contrarreloj para recuperarse de una lesión; de no llegar en óptimas condiciones, Benjamin Asare custodiará los tres palos.
La gran amenaza ofensiva de Ghana será Antoine Semenyo. El extremo del Manchester City, nacido en Londres pero internacional por el país de sus padres, vive un presente consagratorio en la Premier League tras su traspaso millonario desde el Bournemouth. Semenyo conoce a la perfección el fútbol inglés y buscará aprovechar su velocidad en ataque para desestabilizar la defensa europea. Inglaterra, por su parte, tendrá su jerarquía individual como principal arma.
Formaciones y dónde ver en vivo
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.
GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku y Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi y Thomas Partey; Kamalden Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. DT: Carlos Queirozć.
Árbitro: Said Martínez (Honduras).
Estadio: Boston. Por TV: TyC Sports y D Sports.