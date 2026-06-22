Inglatera vs. Ghana en el Mundial 2026: horario, TV y probables formaciones

Por el lado de las “Estrellas Negras”, el debut ante Panamá se saldó con un ajustado triunfo por 1-0 gracias al agónico gol de Caleb Yirenkyi en tiempo de descuento. El seleccionador Carlos Queiroz dispondrá de un plantel reforzado en territorio estadounidense. El mediocampista Thomas Partey, quien no pudo ingresar a Canadá para el primer encuentro, ya se sumó a los entrenamientos y se perfila como titular en lugar de Elisha Owusu. La principal preocupación médica radica en la portería, ya que Lawrence Ati-Zigi trabaja a contrarreloj para recuperarse de una lesión; de no llegar en óptimas condiciones, Benjamin Asare custodiará los tres palos.