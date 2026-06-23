Luis Suárez lanzó un mensaje a Bielsa en plena crisis de Uruguay: "Esperemos que tome el camino correcto"
La "Celeste" quedó contra las cuerdas tras empatar con Cabo Verde y necesita vencer a España para seguir en el Mundial 2026. En ese contexto, el goleador dejó una reflexión que apuntó directamente al entrenador.
Resumen para apurados
- Luis Suárez reclamó a Marcelo Bielsa tomar el camino correcto tras el empate 2-2 de Uruguay ante Cabo Verde, que dejó al equipo al borde de la eliminación en el Mundial 2026.
- Uruguay debe vencer a España para clasificar en el Grupo H. La crisis deportiva reactiva tensiones previas entre el delantero y el DT surgidas en la Copa América 2024.
- El futuro de Uruguay en el Mundial y la continuidad del proceso de Bielsa dependerán del resultado ante España y del manejo de un vestuario visiblemente convulsionado.
Uruguay atraviesa uno de sus momentos más delicados en el Mundial 2026. El empate 2-2 frente a Cabo Verde dejó al equipo sin margen de error y obligado a derrotar a España en la última fecha del Grupo H para mantener viva la ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final.
Tras el encuentro, Luis Suárez analizó la situación y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión por su destinatario: Marcelo Bielsa.
"Esperemos que el entrenador tome el camino correcto", expresó el histórico goleador uruguayo. Luego agregó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia el cuerpo técnico: "Las decisiones están para tomarlas y asumir las consecuencias".
Si bien también cuestionó las críticas que recibe el equipo, sus palabras volvieron a poner el foco sobre la conducción del entrenador argentino en un momento decisivo.
El carácter uruguayo, la última esperanza
Más allá de las diferencias y de la preocupación por el presente futbolístico, Suárez intentó transmitir confianza de cara al partido más importante de la fase de grupos.
"Es una situación límite, pero nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a eso; ya lo hemos demostrado", afirmó.
El delantero también apeló a la identidad histórica de la selección para afrontar el desafío ante España. "En estos momentos es cuando más sacamos esa valentía, autocrítica, fuerza grupal y carácter uruguayo", sostuvo.
Las declaraciones llegan en un contexto particular, marcado por antecedentes de tensión entre Suárez y Bielsa desde la Copa América 2024, cuando el atacante cuestionó públicamente algunos manejos internos del entrenador.
Ahora, con Uruguay al borde de la eliminación, la relación vuelve a quedar bajo la lupa. Y mientras la Celeste se juega la clasificación, las palabras de Suárez dejaron en claro que el próximo paso también dependerá de las decisiones que tome Bielsa.