La inesperada confesión de Haaland antes de enfrentar a Francia: "Probablemente van a ganarnos y saldrán campeones del Mundial"
El delantero noruego sorprendió con sus declaraciones tras la clasificación de su selección a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, señaló a Francia como la principal candidata al título.
Resumen para apurados
- El noruego Erling Haaland afirmó que Francia les ganará y será campeona del Mundial 2026, tras clasificar a dieciseisavos de final con el triunfo 3-2 de Noruega ante Senegal.
- Noruega vive un hito al avanzar de ronda por segunda vez en su historia, algo que no lograba desde 1998, impulsada por los cuatro goles de Haaland en la fase de grupos.
- Aunque buscarán el liderato del Grupo I ante Francia, las declaraciones de Haaland restan presión a su equipo y consolidan a los franceses como los máximos favoritos al título.
Noruega vive un momento histórico en el Mundial 2026. Tras vencer 3-2 a Senegal y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, Erling Haaland se mostró feliz por el logro conseguido, aunque dejó una llamativa reflexión sobre el próximo compromiso ante Francia.
Lejos de alimentar la rivalidad entre dos equipos que definirán el primer puesto del Grupo I, el goleador del Manchester City reconoció que el resultado no le preocupa demasiado. Incluso fue más allá y se animó a pronosticar una derrota de su selección.
"Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos", afirmó el delantero, en una declaración que rápidamente se volvió viral.
Francia, la gran favorita para Haaland
El atacante también elogió al conjunto dirigido por Didier Deschamps y lo ubicó como el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo.
"Van a ganar el torneo", aseguró Haaland al referirse a los franceses, que llegan al cierre de la fase de grupos como uno de los equipos de mejor rendimiento de la competencia.
Más allá de su particular análisis, el goleador tiene motivos para sonreír. Con cuatro tantos en sus primeros dos partidos mundialistas, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y fue determinante para que Noruega alcance la segunda ronda de una Copa del Mundo por apenas segunda vez en su historia, algo que no conseguía desde Francia 1998.
Ahora, el conjunto escandinavo buscará dar el golpe frente a los propios franceses para quedarse con el liderato del Grupo I. Sin embargo, si se toman al pie de la letra las palabras de Haaland, el resultado parece preocuparle mucho menos que el histórico objetivo que ya consiguió: meter a Noruega entre los mejores equipos del Mundial.