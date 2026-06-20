Un jugador de River hizo historia en el Mundial 2026: Galarza Fonda marcó el gol más rápido del torneo
El mediocampista paraguayo del "Millonario" anotó ante Turquía a los 64 segundos de juego y estableció el récord de velocidad de la Copa del Mundo 2026. Además, ingresó al top 15 de los goles más rápidos de la historia de los Mundiales.
Resumen para apurados
- El volante de River Matías Galarza Fonda anotó a los 64 segundos para Paraguay ante Turquía, logrando el gol más rápido del Mundial 2026 en el triunfo de su selección.
- Con un remate de media distancia, el paraguayo batió la marca previa de 71 segundos en esta edición y entró al top 15 de los goles más rápidos en la historia de los Mundiales.
- Este hito consolida el gran presente del volante en River y afianza las ilusiones de la Paraguay de Gustavo Alfaro de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
Matías Galarza Fonda necesitó apenas 64 segundos para escribir su nombre en la historia de los Mundiales. El mediocampista paraguayo de River marcó el gol más rápido de la Copa del Mundo 2026 y se convirtió en una de las grandes figuras de la victoria de Paraguay frente a Turquía.
La acción llegó cuando el partido recién comenzaba. Con decisión y precisión, el volante sacó un potente remate desde afuera del área que sorprendió al arquero rival y terminó dentro de la red. La conquista le permitió al equipo dirigido por Gustavo Alfaro abrir rápidamente el marcador y encaminar un triunfo fundamental en la fase de grupos.
Pero el gol tuvo un valor mucho mayor que el resultado deportivo.
Un récord para la historia
Hasta ese momento, el tanto más veloz del Mundial 2026 pertenecía al marroquí Ismael Saibari, que había anotado frente a Escocia a los 71 segundos.
Sin embargo, Galarza Fonda pulverizó esa marca al convertir apenas a los 64 segundos, estableciendo así el nuevo récord de la actual edición de la Copa del Mundo.
La rapidez de la conquista también le permitió ingresar en una lista reservada para muy pocos futbolistas. Según los registros históricos, el tanto del paraguayo ocupa ahora el decimoquinto lugar entre los goles más rápidos de todos los tiempos en los Mundiales.
Aunque todavía se encuentra lejos de la marca absoluta, el jugador de River logró un lugar privilegiado dentro de la historia del certamen.
El récord general sigue perteneciendo al turco Hakan Sükür, quien convirtió apenas a los 11 segundos frente a Corea del Sur durante el partido por el tercer puesto del Mundial 2002. Más de dos décadas después, nadie logró acercarse seriamente a semejante registro.
"Una de las mejores noches de mi vida"
La emoción de Galarza Fonda quedó reflejada en sus declaraciones posteriores al encuentro.
Luego de la victoria, el mediocampista reconoció que atravesó uno de los momentos más importantes de toda su carrera profesional.
"Fue una de las mejores noches de mi vida", expresó.
El futbolista también calificó la experiencia como "inolvidable" y aseguró sentirse profundamente orgulloso de representar a Paraguay en la competencia más importante del fútbol mundial.
Sus palabras reflejaron el impacto de una actuación que seguramente recordará para siempre.
Orgullo paraguayo y mirada de River
El presente de Galarza Fonda también genera satisfacción en River. El volante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y acaba de trasladar ese nivel al escenario más grande posible.
Mientras Paraguay sueña con avanzar de ronda bajo la conducción de Gustavo Alfaro, el mediocampista sumó una marca que difícilmente sea olvidada durante esta Copa del Mundo.
Su derechazo desde fuera del área no solo significó un gol. También representó un récord, una página de historia y una noche que lo colocó entre los protagonistas del Mundial 2026.
Como dato curioso, Argentina conserva una marca particular vinculada a la rapidez en los Mundiales. En Brasil 2014, el bosnio Sead Kolasinac anotó un gol en contra a los 131 segundos de juego, convirtiéndose en el autogol más rápido de la historia del torneo.
Pero esta vez la velocidad tuvo acento paraguayo. Y el nombre que quedó grabado fue el de Matías Galarza Fonda, el jugador de River que necesitó apenas poco más de un minuto para entrar en la historia de los Mundiales.