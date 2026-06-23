El hermano de Carlos Bilardo contó cómo reacciona el "Doctor" cada vez que ve jugar a Messi

Resumen para apurados
- Jorge Bilardo reveló que su hermano Carlos, ex DT de Argentina, sigue los partidos de la Selección en el Mundial 2026 y sonríe cada vez que ve jugar a Lionel Messi.
- A pesar de su delicado estado de salud, el entrenador campeón de 1986 mira los encuentros con atención y se mostró alegre tras el reciente hat-trick de Messi ante Argelia.
- Estas reacciones reflejan el fuerte e histórico lazo afectivo entre Bilardo y el fútbol argentino, manteniendo vivo su legado mientras el equipo busca un nuevo título mundial.
Carlos Salvador Bilardo continúa atravesando un delicado estado de salud, pero el fútbol sigue ocupando un lugar especial en su vida. Así lo reveló Jorge Bilardo, quien contó cómo vive el histórico entrenador los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
Según explicó, el ex técnico campeón del mundo en México 1986 sigue con atención las actuaciones del equipo de Lionel Scaloni y, especialmente, las de Lionel Messi. Aunque habla poco, sus reacciones son elocuentes.
"Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más. No habla mucho, pero es difícil a esta altura", relató Jorge.
Un vínculo especial con el capitán argentino
La admiración de Bilardo por Messi sigue intacta. Jorge aseguró que cada vez que el rosarino aparece en pantalla, Carlos permanece atento y disfruta de sus intervenciones.
"Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'", afirmó.
El hermano del ex entrenador también recordó la reacción de Bilardo tras el hat-trick de Messi en el debut mundialista ante Argelia. "El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía. Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates", comentó.
Jorge también reveló que uno de los pocos momentos recientes en los que vio emocionarse a Carlos fue cuando se conoció una situación vinculada a Miguel Ángel Russo, una persona por la que siempre sintió un profundo afecto.
Mientras Argentina busca un nuevo título mundial, Bilardo sigue acompañando a la distancia. Y cada gambeta, asistencia o gol de Messi parece devolverle, aunque sea por un instante, una sonrisa al hombre que llevó a la Selección a la gloria eterna.