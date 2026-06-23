Cuántas fechas le dio la FIFA a Miguel Almirón tras la primera expulsión por la "ley Prestianni"
El mediocampista paraguayo fue expulsado ante Turquía por infringir la denominada "ley Prestianni". La FIFA confirmó una fecha de suspensión y Gustavo Alfaro no podrá contar con una de sus principales figuras.
Resumen para apurados
- La FIFA sancionó con una fecha al paraguayo Miguel Almirón tras ser expulsado ante Turquía en el Mundial 2026 por taparse la boca al hablar con un rival.
- Almirón se convirtió en el primer sancionado por la "ley Prestianni", que prohíbe cubrirse la boca. La infracción con el turco Mert Müldür fue detectada mediante el VAR.
- El delantero se perderá el duelo clave ante Australia que define la clasificación de Paraguay a dieciseisavos de final, lo que complica el esquema de Gustavo Alfaro.
Paraguay recibió una noticia que complica sus aspiraciones en el Mundial 2026. La FIFA confirmó una fecha de suspensión para Miguel Almirón, quien fue expulsado durante la victoria de la Albirroja frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D.
El futbolista del Atlanta United se convirtió en el primer jugador sancionado bajo la denominada "ley Prestianni", una normativa incorporada recientemente para impedir que los futbolistas se cubran la boca al momento de dirigirse a rivales, árbitros o integrantes de los cuerpos técnicos.
¿Cuándo sucedió la expulsión de Miguel Almirón?
La acción ocurrió durante el encuentro ante Turquía. Almirón se tapó la boca mientras mantenía un intercambio con el defensor Mert Müldür. El futbolista turco advirtió la situación al árbitro y, tras una revisión en el VAR, llegó la tarjeta roja para el paraguayo.
Con la resolución oficial ya comunicada, el volante deberá cumplir una fecha de suspensión.
Un problema para Alfaro en un duelo clave
La sanción deja a Gustavo Alfaro sin una de sus principales figuras para el compromiso más importante de la fase de grupos. Almirón no podrá estar presente este jueves cuando Paraguay enfrente a Australia en un partido que definirá buena parte de las posibilidades de clasificación.
El Grupo D tiene a Estados Unidos como líder con seis puntos, mientras que Australia y Paraguay suman tres unidades. Turquía, por su parte, ya quedó sin chances de avanzar a la siguiente ronda.
En ese contexto, la ausencia del ex Newcastle representa un golpe sensible para el conjunto guaraní, que necesita sumar para mantener vivo el sueño mundialista.
Si Paraguay logra avanzar a los dieciseisavos de final, Almirón quedará habilitado para regresar en la siguiente instancia. Mientras tanto, Alfaro deberá buscar alternativas para reemplazar a uno de los futbolistas más desequilibrantes de su plantel en un encuentro que puede marcar el rumbo de la selección en la Copa del Mundo.