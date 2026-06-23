“Dale, dale”: la polémica reacción de Cristiano Ronaldo al escuchar una pregunta sobre Messi

“Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, afirmó. También aseguró que el plantel permanece unido pese a los rumores externos. “El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”, señaló. Luego de una semana que calificó como complicada, el portugués celebró su actuación y destacó la importancia de mantenerse firme. “Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos”, concluyó tras una noche en la que volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial.