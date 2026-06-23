Copa del Mundo

“Dale, dale”: la polémica reacción de Cristiano Ronaldo al escuchar una pregunta sobre Messi

El delantero portugués fue consultado por los goles del rosarino en el Mundial, pero decidió no responder y continuó dialogando con otro periodista tras el 5 a 0 a Uzbekistán.

TENSIÓN. Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Lionel Messi tras la goleada de Portugal y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.
TENSIÓN. Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Lionel Messi tras la goleada de Portugal y protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristiano Ronaldo evitó responder una pregunta sobre Lionel Messi en la zona mixta tras el triunfo de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026.
  • El delantero portugués, que marcó dos goles en el partido, interrumpió al periodista con un repetido "dale, dale" para continuar hablando con otro medio.
  • El episodio se volvió viral rápidamente en redes sociales, reavivando la histórica rivalidad entre ambos futbolistas en el marco de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026. El capitán de Portugal marcó un doblete en la goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, alcanzó un nuevo récord histórico y fue una de las figuras de la jornada. Sin embargo, una situación ocurrida tras el partido terminó generando repercusión en las redes sociales.

Mientras atendía a los medios en la zona mixta, el delantero portugués fue abordado por un periodista que intentó consultarlo sobre la actuación de Lionel Messi, quien había marcado dos goles en la victoria de Argentina frente a Austria. La pregunta apenas comenzó cuando el atacante decidió interrumpir la conversación.

“Ayer, Lionel Messi marcó dos goles...”, alcanzó a decir el comunicador. En ese instante, Cristiano Ronaldo giró la mirada hacia otro sector y respondió con un repetido “dale, dale”, dejando en claro que no tenía intención de contestar la consulta relacionada con el capitán argentino.

La escena se volvió viral rápidamente y alimentó una vez más las comparaciones entre los dos futbolistas que marcaron una era en el fútbol mundial. Mientras el periodista intentaba completar su pregunta vinculando a Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y el propio portugués en la pelea por los goleadores del torneo, el delantero luso optó por seguir dialogando con otros medios.

La respuesta de Cristiano tras la goleada

Más allá de ese episodio, Ronaldo sí habló sobre su presente y sobre las críticas que había recibido tras el empate en el debut frente a República Democrática del Congo. 

“Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, afirmó. También aseguró que el plantel permanece unido pese a los rumores externos. “El ruido de afuera siempre es así, pero no podemos controlarlo. Seguimos adelante y estamos unidos”, señaló. Luego de una semana que calificó como complicada, el portugués celebró su actuación y destacó la importancia de mantenerse firme. “Fue duro, tengo que admitirlo, pero volvimos”, concluyó tras una noche en la que volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial.

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