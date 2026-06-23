Hoy, en "Panorama Tucumano": los "Messis" de Tucumán que trabajan por una sociedad mejor

Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, contará con seis tucumanos que, desde distintos ámbitos, buscan construir una sociedad mejor.
A través de proyectos personales, iniciativas profesionales o desarrollos tecnológicos, los protagonistas compartirán experiencias que apuntan a generar impacto positivo en la comunidad.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Además, y tras el triunfo de la Selección argentina, el envío contará con un móvil en vivo desde Estados Unidos. Los enviados especiales al Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).