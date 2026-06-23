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Hoy, en "Panorama Tucumano": los "Messis" de Tucumán que trabajan por una sociedad mejor

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
Hace 1 Hs

Esta noche, en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, contará con seis tucumanos que, desde distintos ámbitos, buscan construir una sociedad mejor.

A través de proyectos personales, iniciativas profesionales o desarrollos tecnológicos, los protagonistas compartirán experiencias que apuntan a generar impacto positivo en la comunidad.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Además, y tras el triunfo de la Selección argentina, el envío contará con un móvil en vivo desde Estados Unidos. Los enviados especiales al Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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