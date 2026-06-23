La otra familia de Messi: así fueron los cumpleaños que celebró con la selección argentina lejos de casa

El cumpleaños más difícil llegó en Rusia 2018. Messi cumplió 31 años tres días después de la derrota por 3 a 0 frente a Croacia, con Argentina contra las cuerdas y necesitada de vencer a Nigeria para seguir con vida. La celebración fue mucho más sobria que las anteriores: hubo torta y saludos para las cámaras, pero el capitán cargaba con el peso de las críticas y las heridas de las finales perdidas. A su lado seguían Mascherano, Agüero, Di María y Nicolás Otamendi.