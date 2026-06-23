La otra familia de Messi: así fueron los cumpleaños que celebró con la selección argentina lejos de casa

Resumen para apurados
- Lionel Messi celebrará mañana su cumpleaños número 39 junto a la selección argentina durante el Mundial, una tradición que repite lejos de su hogar desde hace dos décadas.
- Desde su debut, el capitán ha festejado con distintas generaciones de futbolistas, pasando de ser el joven promesa en 2006 al líder histórico rodeado de nuevos talentos.
- Estos festejos evidencian su vigencia, el traspaso generacional y cómo se convirtió en el referente de un plantel que creció admirándolo, consolidando su legado en el fútbol.
Cuando Lionel Messi cumpla 39 años mañana, volverá a escuchar una escena que se repite desde hace dos décadas. Habrá una torta, una canción de cumpleaños entonada sin demasiada afinación y un grupo de compañeros dispuesto a abrazarlo. Lo curioso es que las voces nunca son las mismas.
A lo largo de su carrera, Messi pasó buena parte de sus cumpleaños dentro de una concentración de la selección argentina, lejos de Rosario, de los amigos de la infancia y, muchas veces, también de su familia. En ese camino fue encontrando otras familias. Algunas duraron un Mundial. Otras, varios años. Todas dejaron una marca en una historia que también puede contarse a través de cada 24 de junio.
El primero de esos cumpleaños mundialistas llegó en Alemania 2006. Messi cumplió 19 años mientras Argentina se preparaba para enfrentar a México por los octavos de final, y compartió festejo con Juan Román Riquelme, que celebraba los 28. Mientras Román era el cerebro del equipo de José Pekerman, "Leo" era apenas el chico que intentaba abrirse paso entre figuras como Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Hernán Crespo y Carlos Tevez. Horas más tarde, Argentina eliminaría a México en tiempo suplementario.
Cuatro años después, en Sudáfrica, la foto era completamente distinta. Ya no era una promesa: era el mejor futbolista del mundo, y Diego Maradona lo había convertido en el líder de una Selección que llegaba a los octavos con puntaje ideal. El 24 de junio lo encontró celebrando los 23 en Pretoria, rodeado por Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ángel Di María, entre otros.
Brasil 2014 mostró otra transformación. Messi cumplió 27 años en Belo Horizonte después de marcar goles contra Bosnia e Irán, en vísperas del último partido de la fase de grupos ante Nigeria, donde al día siguiente marcaría dos goles más. La concentración estaba atravesada por una sensación que hacía tiempo no acompañaba a la Selección: la ilusión. Mascherano, Agüero, Di María, Fernando Gago, Ezequiel Lavezzi y Sergio Romero formaban el núcleo de un grupo que terminaría a un paso de la gloria en el Maracaná.
El cumpleaños más difícil llegó en Rusia 2018. Messi cumplió 31 años tres días después de la derrota por 3 a 0 frente a Croacia, con Argentina contra las cuerdas y necesitada de vencer a Nigeria para seguir con vida. La celebración fue mucho más sobria que las anteriores: hubo torta y saludos para las cámaras, pero el capitán cargaba con el peso de las críticas y las heridas de las finales perdidas. A su lado seguían Mascherano, Agüero, Di María y Nicolás Otamendi.
Un festejo lejos de sus compañeros, pero consagratorio
La curiosidad de esta historia apareció en Qatar. El Mundial más importante de su vida no coincidió con su cumpleaños. Como el torneo se disputó entre noviembre y diciembre, Messi celebró los 35 años junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos, sus padres y sus hermanos. Meses después levantaría la Copa del Mundo y completaría la única conquista que le faltaba.
Ahora la historia suma un nuevo capítulo. A horas de cumplir 39 años, Messi vuelve a celebrar en plena Copa del Mundo. La diferencia es que los nombres que lo rodean ya son otros. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister ocupan los lugares que alguna vez tuvieron Riquelme, Ayala, Sorín, Crespo, Mascherano o Agüero.
Entre tantos cambios, algunas presencias se mantuvieron. Diego Iacovone y Antonia Farías, integrantes de la cocina de la Selección, comparten cumpleaños con Messi y cada 24 de junio soplan las velitas junto al capitán. Es un detalle pequeño, pero ayuda a entender cómo funcionan las concentraciones argentinas: como una familia ampliada que va mucho más allá de los futbolistas.
Por eso estos cumpleaños dicen tanto sobre Messi. No hablan solamente de la edad ni de los récords, sino del paso del tiempo: del chico que compartió torta con Riquelme en Alemania y del capitán que hoy la comparte con futbolistas que crecieron admirándolo.
Los planteles cambiaron, las generaciones se sucedieron y la familia futbolera se transformó una y otra vez. Messi sigue ahí.