Diario de viaje: el momento en el que Kansas City empezó a sentirse como casa

El cansancio ya había empezado a pasar factura varias horas antes. Después del triunfo de Argentina contra Austria, me acosté cerca de la medianoche. A las tres de la mañana sonó el despertador. Ducha rápida, valijas y otra vez rumbo al aeropuerto. Son esas jornadas en las que uno ya no sabe si tiene sueño o simplemente funciona en automático.