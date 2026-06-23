Copa del Mundo

Experiencia mundial: LA GACETA te invita a participar por una camiseta oficial de la Selección

Una propuesta que combina entretenimiento, innovación y la pasión por la Copa del Mundo. Cómo ser parte de la propuesta.

Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial, LA GACETA lanzó en su sede de Tucumán una campaña interactiva para que los vecinos ganen camisetas oficiales de la Selección y vivan el fútbol de otra forma.
  • Los interesados participan usando una pantalla interactiva con realidad aumentada en la galería del diario, escaneando códigos QR o jugando un simulador de fútbol virtual.
  • La propuesta tecnológica, en alianza con marcas locales, busca consolidar el vínculo de los medios con el público general a través de experiencias inmersivas y lúdicas.
Resumen generado con IA

En plena fiebre mundialista, LA GACETA lanzó una propuesta interactiva para que los tucumanos vivan el fútbol de una manera diferente y, al mismo tiempo, puedan ganarse una camiseta oficial de la Selección argentina.

La iniciativa se desarrolla en la Galería de LA GACETA, ubicada en Mendoza 654, donde los visitantes pueden sumarse a una experiencia inmersiva que combina tecnología, entretenimiento y premios.

“Todos los que pasen por acá van a tener la chance de ganarse una camiseta de la selección”, explicó Alejandra Barros, gerenta de marketing de nuestro medio, quien detalló que la acción forma parte de una serie de activaciones vinculadas al Mundial y realizadas en conjunto con Marathón Deportes.

Uno de los principales atractivos es una pantalla interactiva que permite a los participantes “ponerse” virtualmente la camiseta argentina. “Al posicionarse frente a la cámara, la experiencia coloca la camiseta en la imagen que estamos viendo”, señaló Barros. Para aumentar las chances en el sorteo, los usuarios deben compartir la foto en sus redes sociales y etiquetar a la cuenta @lagacetadeportes.

Además, hay una segunda modalidad de participación mediante un código QR instalado en el lugar. “Al escanearlo, les va a pedir algunos datos. Con eso ya están participando del sorteo de la camiseta”, indicó.

Experiencia mundial: LA GACETA te invita a participar por una camiseta oficial de la Selección

Los sorteos se realizarán de manera semanal, lo que amplía las oportunidades para quienes se acerquen a la galería durante estos días.

La propuesta también incluye una experiencia con realidad virtual. A través de óculos, los participantes podrán ingresar a una cancha de fútbol simulada y ejecutar un remate al arco. 

“La persona va a estar directamente dentro de la cancha y va a poder meter un gol. Ese gol le va a dar un regalo”, adelantó Barros sobre esta activación que se desarrollará en la peatonal Mendoza, frente al edificio del diario.

La convocatoria ya comenzó a captar la atención del público. Nicolás, uno de los primeros en participar, celebró la iniciativa: “Soy un hombre de fútbol, me gusta el fútbol. Ojalá Argentina gane el Mundial”, expresó mientras se sumaba al concurso.

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