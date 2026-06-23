Experiencia mundial: LA GACETA te invita a participar por una camiseta oficial de la Selección

Uno de los principales atractivos es una pantalla interactiva que permite a los participantes “ponerse” virtualmente la camiseta argentina. “Al posicionarse frente a la cámara, la experiencia coloca la camiseta en la imagen que estamos viendo”, señaló Barros. Para aumentar las chances en el sorteo, los usuarios deben compartir la foto en sus redes sociales y etiquetar a la cuenta @lagacetadeportes.