Copa del Mundo

Bangladesh volvió a latir por Argentina: festejos masivos en las calles tras el triunfo ante Austria

Una victoria que volvió a desatar una celebración multitudinaria en el país asiático, donde la conexión con la Albiceleste se vive con una intensidad que sorprende al mundo.

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Hace 1 Hs

La pasión por la Selección Argentina no reconoce fronteras. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en un escenario de celebración tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026.

Apenas terminó el encuentro, miles de hinchas salieron a las calles en distintas ciudades del país asiático para festejar un nuevo triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraron caravanas multitudinarias, banderas argentinas flameando y camisetas celestes y blancas copando avenidas y plazas.

Como ya es habitual, la figura de Lionel Messi se llevó todas las miradas. El capitán argentino fue ovacionado a la distancia por fanáticos que corearon su nombre con una devoción que se repite en cada presentación del equipo en el torneo.

El fenómeno no es nuevo, pero no deja de sorprender por su magnitud. La conexión entre Bangladesh y la Albiceleste se consolidó en los últimos años y se reafirma en cada partido, con una respuesta popular que trasciende el resultado y convierte cada triunfo en una verdadera fiesta colectiva.

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