Bangladesh volvió a latir por Argentina: festejos masivos en las calles tras el triunfo ante Austria

La pasión por la Selección Argentina no reconoce fronteras. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en un escenario de celebración tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026.
Apenas terminó el encuentro, miles de hinchas salieron a las calles en distintas ciudades del país asiático para festejar un nuevo triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Chittagong University turned into a stadium during the Argentina Match in Bangladesh.— Conclusion (@conclusionin1) June 22, 2026
Madness Argentina Fans pic.twitter.com/3mtAmDa6wt
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostraron caravanas multitudinarias, banderas argentinas flameando y camisetas celestes y blancas copando avenidas y plazas.
Si llegamos a la final me voy a Bangladesh a verla en el tinglado ese pic.twitter.com/Z29qKnQudp— Marian Herrera (@marianherrrera) June 22, 2026
Como ya es habitual, la figura de Lionel Messi se llevó todas las miradas. El capitán argentino fue ovacionado a la distancia por fanáticos que corearon su nombre con una devoción que se repite en cada presentación del equipo en el torneo.
Vinimos a ver el partido a la universidad de Dhaka, en Bangladesh y así se vivió segundo gol de Argentina. Es una verdadera locura. Si algún día tengo un hijo, le pongo Mantecol! pic.twitter.com/HeCwaMMzx8— Rulo de viaje (@Dan_Lande) June 22, 2026
El fenómeno no es nuevo, pero no deja de sorprender por su magnitud. La conexión entre Bangladesh y la Albiceleste se consolidó en los últimos años y se reafirma en cada partido, con una respuesta popular que trasciende el resultado y convierte cada triunfo en una verdadera fiesta colectiva.
Celebración total en bangladesh por la victoria de Argentina pic.twitter.com/JpUWplztWn— ElBuni (@therealbuni) June 22, 2026