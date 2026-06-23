Quién es el periodista que festejó con Messi y vivió “el mejor día de su vida” en el Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Messi chocó las palmas con el periodista Joaquín Bruno en Dallas tras marcar su segundo gol ante Austria en el Mundial 2026, en un festejo espontáneo que se hizo viral.
- Tras una jugada con varios rebotes, Messi definió para el 2-0 y corrió al córner. Bruno, cronista de TyC Sports con trayectoria en Racing, relató con emoción su inesperado cruce.
- El hecho resalta la conexión humana de Messi con su entorno, mientras la Selección Argentina clasifica a dieciseisavos con puntaje ideal y el capitán suma un nuevo récord mundial.
El triunfo de la Selección Argentina sobre Austria en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: Lionel Messi, en pleno festejo de su segundo gol, corriendo hacia el córner y chocando las palmas con un periodista que, incrédulo, vivía una escena soñada a centímetros del campo de juego.
El protagonista de ese momento es Joaquín Bruno, cronista de TyC Sports, quien quedó en el centro de una de las postales más inesperadas del torneo. “Lo grité como un desaforado, como un hincha más”, contó tras el partido, todavía conmocionado por lo que acababa de vivir.
La jugada que derivó en el encuentro fue tan caótica como determinante. Julián Álvarez tuvo la primera chance, el arquero Alexander Schlager respondió, Messi tomó el rebote, volvió a fallar en el intento inicial y, en la tercera oportunidad, definió para sellar el 2-0 en Dallas. El capitán argentino salió disparado a festejar y, en ese recorrido, se encontró con Bruno.
“Lo vi venir a Leo. Yo seguía gritando y él empezó a mirarme. Se acercó y me vino a chocar las palmas”, relató el periodista. El gesto, espontáneo, quedó registrado por las cámaras y se replicó en redes sociales en cuestión de minutos.
La reacción del cronista fue tan genuina como la escena. “No lo puedo creer… estoy temblando”, alcanzó a decir en vivo. Más tarde, ya con algo más de calma, dimensionó el momento: “Es uno de los mejores días de mi vida periodística”.
LA FOTO DE TU VIDA, @Jbruno84 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/uDZegFupM4— TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026
Bruno no es una cara improvisada en el medio. Construyó su carrera cubriendo el día a día de Racing Club, con trabajo de campo constante en entrenamientos y vestuarios, y luego se consolidó como analista en programas de debate como Presión Alta. En este Mundial, su rol creció al formar parte de la cobertura directa de la Selección.
Sin embargo, nada de esa trayectoria lo preparó para lo que ocurrió en Dallas. “Es algo difícil de explicar para un futbolero argentino, para un fanático de Messi”, escribió después en sus redes y en la web del canal.
El episodio también generó repercusión entre colegas, que destacaron la singularidad del momento. Pero más allá del impacto mediático, la escena sintetiza algo más profundo: la conexión entre Messi y quienes lo rodean, incluso en los márgenes del juego.
Mientras Argentina avanzaba a los dieciseisavos de final con puntaje ideal y su capitán sumaba un nuevo récord en la historia de los Mundiales (18 goles), en un rincón del estadio quedaba grabada una historia mínima, humana, imposible de planificar.