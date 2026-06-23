Días, horarios y posibles rivales: cómo sigue el recorrido de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina dio un paso firme en el Mundial 2026. Con el triunfo 2-0 sobre Austria y la derrota de Jordania ante Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación y, además de la clasificación, despejó una de las principales incógnitas: su recorrido en la fase eliminatoria.