San Martín anunció la desvinculación de Facundo Pérez Castro y dio a conocer quién lo reemplazará

La nueva estructura estará encabezada por Hernán De Camilo y Matías Torres, quienes asumirán la responsabilidad de articular el trabajo entre las distintas áreas futbolísticas del club. La medida forma parte de la reorganización impulsada por la actual gestión y llega en un momento clave, con el mercado de pases abierto, la reestructuración del plantel en marcha y el desafío de reposicionar a San Martín en la pelea por el ascenso durante la segunda rueda del campeonato.