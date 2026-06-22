San Martín anunció la desvinculación de Facundo Pérez Castro y dio a conocer quién lo reemplazará

Resumen para apurados
- La comisión directiva de San Martín de Tucumán oficializó hoy la desvinculación de Facundo Pérez Castro como director deportivo en medio de un proceso de reestructuración.
- La salida se da tras una crisis futbolística. En su lugar, el club eliminará ese cargo y creará una Secretaría Técnica liderada por Hernán De Camilo y Matías Torres.
- Esta reorganización busca coordinar el fútbol profesional y juvenil en un mercado de pases clave, apuntando a reposicionar al equipo en la pelea por el ascenso.
La comisión directiva de San Martín oficializó una decisión que venía tomando fuerza desde hace varias semanas: Facundo Pérez Castro fue desvinculado y dejará de desempeñarse como director deportivo de la institución. La salida del ex mediocampista se produce en medio de una etapa de profundos cambios dentro del club, luego de la salida de Andrés Yllana y del inicio del ciclo encabezado por Alejandro Orfila.
La continuidad de Pérez Castro ya había quedado bajo análisis a comienzos de junio, cuando la crisis futbolística y la irregular campaña del equipo generaron distintas reuniones internas en Bolívar y Pellegrini. En aquel momento, distintas fuentes consultadas por LA GACETA señalaban que existían posiciones encontradas dentro de la dirigencia respecto de su futuro, aunque la posibilidad de una desvinculación aparecía como un escenario cada vez más probable.
Nueva estructura
Junto con la salida de Pérez Castro, la dirigencia decidió avanzar con una modificación en el esquema organizativo del fútbol. En lugar de sostener la figura del director deportivo, se creará una Secretaría Técnica que tendrá a su cargo la coordinación del fútbol profesional, las divisiones inferiores y el fútbol amateur.
La nueva estructura estará encabezada por Hernán De Camilo y Matías Torres, quienes asumirán la responsabilidad de articular el trabajo entre las distintas áreas futbolísticas del club. La medida forma parte de la reorganización impulsada por la actual gestión y llega en un momento clave, con el mercado de pases abierto, la reestructuración del plantel en marcha y el desafío de reposicionar a San Martín en la pelea por el ascenso durante la segunda rueda del campeonato.