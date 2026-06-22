DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín anunció la desvinculación de Facundo Pérez Castro y dio a conocer quién lo reemplazará

La CD optó por eliminar la figura del director deportivo y apostará por una nueva estructura para gestionar el fútbol profesional, amateur e inferiores.

BAJA. Pérez Castro dejó de ser el director deportivo de San Martín.
BAJA. Pérez Castro dejó de ser el director deportivo de San Martín. Foto de Eros Villa/Prensa CASM.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión directiva de San Martín de Tucumán oficializó hoy la desvinculación de Facundo Pérez Castro como director deportivo en medio de un proceso de reestructuración.
  • La salida se da tras una crisis futbolística. En su lugar, el club eliminará ese cargo y creará una Secretaría Técnica liderada por Hernán De Camilo y Matías Torres.
  • Esta reorganización busca coordinar el fútbol profesional y juvenil en un mercado de pases clave, apuntando a reposicionar al equipo en la pelea por el ascenso.
Resumen generado con IA

La comisión directiva de San Martín oficializó una decisión que venía tomando fuerza desde hace varias semanas: Facundo Pérez Castro fue desvinculado y dejará de desempeñarse como director deportivo de la institución. La salida del ex mediocampista se produce en medio de una etapa de profundos cambios dentro del club, luego de la salida de Andrés Yllana y del inicio del ciclo encabezado por Alejandro Orfila.

La continuidad de Pérez Castro ya había quedado bajo análisis a comienzos de junio, cuando la crisis futbolística y la irregular campaña del equipo generaron distintas reuniones internas en Bolívar y Pellegrini. En aquel momento, distintas fuentes consultadas por LA GACETA señalaban que existían posiciones encontradas dentro de la dirigencia respecto de su futuro, aunque la posibilidad de una desvinculación aparecía como un escenario cada vez más probable.

TRANSICIÓN. Hernán De Camilo y Matías Torres trabajarán en la Secretaría Técnica. TRANSICIÓN. Hernán De Camilo y Matías Torres trabajarán en la Secretaría Técnica.

Nueva estructura

Junto con la salida de Pérez Castro, la dirigencia decidió avanzar con una modificación en el esquema organizativo del fútbol. En lugar de sostener la figura del director deportivo, se creará una Secretaría Técnica que tendrá a su cargo la coordinación del fútbol profesional, las divisiones inferiores y el fútbol amateur.

La nueva estructura estará encabezada por Hernán De Camilo y Matías Torres, quienes asumirán la responsabilidad de articular el trabajo entre las distintas áreas futbolísticas del club. La medida forma parte de la reorganización impulsada por la actual gestión y llega en un momento clave, con el mercado de pases abierto, la reestructuración del plantel en marcha y el desafío de reposicionar a San Martín en la pelea por el ascenso durante la segunda rueda del campeonato.

Temas Primera NacionalOscar MirkinSan MartínFacundo Pérez CastroCD de San Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron a Raúl Raulito Cossio: un gendarme lo reconoció en la terminal de ómnibus
1

Encontraron a Raúl "Raulito" Cossio: un gendarme lo reconoció en la terminal de ómnibus

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria
2

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Ola polar en Tucumán: ¿hasta cuándo durará el frío en la provincia?
3

Ola polar en Tucumán: ¿hasta cuándo durará el frío en la provincia?

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
4

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Horóscopo chino: los signos que recibirán recompensas inesperadas a fines de junio, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los signos que recibirán recompensas inesperadas a fines de junio, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques este año”
1

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques este año”

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
2

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios
3

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país
4

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Más Noticias
Messi fue el refugio de Argentina, marcó un doblete frente a Austria y se convirtió en el mayor goleador de los Mundiales

Messi fue el refugio de Argentina, marcó un doblete frente a Austria y se convirtió en el mayor goleador de los Mundiales

Quedó libre en River, llegó a Atlético Tucumán y hoy sueña con debutar en Primera

Quedó libre en River, llegó a Atlético Tucumán y hoy sueña con debutar en Primera

Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

Argentina juega ante Austria por el Mundial 2026: ¿Paran los colectivos en Tucumán?

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

La decisión que tomó Scaloni con las esposas de los jugadores de la Selección

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Mundial 2026: la tabla de posiciones de los mejores terceros en la fecha 2

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Qué pasará con las clases hoy en Tucumán durante el partido entre Argentina y Austria

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

Mundial 2026: en Bangladesh construyeron una camiseta gigante de Argentina, la colgaron entre dos edificios y se volvió viral

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

El DT de Austria fue categórico antes de enfrentar a Argentina: “No le encontramos debilidades”

Comentarios