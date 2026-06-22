Mientras San Martín vuelve al trabajo, un nombre empieza a ganar fuerza como primer refuerzo

Se terminó el tiempo de los diagnósticos. Mientras Alejandro Orfila busca reconstruir la confianza de un equipo que cerró la primera rueda fuera de los puestos de Reducido, en San Martín saben que estas dos semanas pueden marcar buena parte del futuro de la temporada. Por eso, aunque mañana el plantel volverá a los entrenamientos en el Complejo Natalio Mirkin después de haber sido licenciado tras el empate frente a Temperley, la mayor atención estará puesta en otro frente: el mercado de pases.