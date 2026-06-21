Atlético Tucumán no detiene su puesta a punto

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán finalizó su primera semana de pretemporada en el predio Ojo de Agua, enfocándose en la preparación física para el inicio del Torneo Clausura en julio.
- Bajo las órdenes de Falcioni, el plantel combinó doble turno y tareas de fuerza con un asado grupal, mientras la dirigencia busca concretar los refuerzos solicitados.
- El equipo aumentará la exigencia táctica y de fútbol en julio para llegar en óptimas condiciones al debut del 20 de julio, clave para afrontar un semestre muy exigente.
Con un clima distendido y un tradicional asado compartido en el complejo Ojo de Agua, el plantel de Atlético Tucumán dio por finalizada su primera semana de pretemporada, una etapa inicial marcada por la intensa preparación física y por la expectativa que genera el mercado de pases de cara al Torneo Clausura.
Durante estos primeros seis días de actividad, el cuerpo técnico apuntó principalmente a la puesta a punto física del grupo. Los entrenamientos combinaron trabajos aeróbicos, sesiones de gimnasio y ejercicios con pelota, con el objetivo de que los futbolistas recuperen ritmo y comiencen a sumar cargas de manera progresiva.
La jornada de cierre no fue la excepción. Los jugadores realizaron tareas físicas y luego compartieron un almuerzo en el predio, un momento que también sirvió para fortalecer la convivencia y la unión del grupo antes de encarar una nueva semana de exigencia.
Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en la búsqueda de refuerzos. Hasta el momento no hubo anuncios oficiales ni incorporaciones confirmadas, aunque las gestiones siguen activas con el objetivo de reforzar sectores puntuales del equipo, tal como solicitó el entrenador Julio César Falcioni. Sin embargo, además de las posibles llegadas, también existen interrogantes respecto de algunas salidas.
Tras completar esta primera etapa de preparación, el plantel tuvo este domingo libre para descansar y recuperarse de las cargas acumuladas. La actividad se retomará este lunes desde las 9.30 con una jornada de doble turno, la tercera que organizarán los profesores Omar Piccoli y su hijo Kenshi Piccoli, responsables del aspecto físico del equipo.
La idea del cuerpo técnico es incrementar paulatinamente la intensidad de los entrenamientos a medida que avancen las semanas. Por eso, además de los trabajos de resistencia y fuerza, cada vez cobrarán mayor protagonismo los ejercicios con pelota y las tareas tácticas.
El fútbol formal deberá esperar algunos días más. Recién durante julio comenzarán las prácticas futbolísticas de mayor exigencia y los ensayos que le permitirán al entrenador empezar a delinear el equipo para el debut oficial.
Atlético sabe que el tiempo de preparación será clave para afrontar un semestre que promete ser exigente. Con el inicio del Torneo Clausura previsto para el 20 de julio, cada entrenamiento cuenta. El grupo continúa enfocado en la puesta a punto física, convencido de que una buena base puede resultar determinante para afrontar el desafío que se avecina.