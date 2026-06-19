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Con el debut de Tonini como titular, Tucumán Central se juega una parada brava ante Boca Unidos

El conjunto de Villa Alem buscará defender su invicto como local en un duelo directo con aroma a final por la clasificación. Walter Arrieta mete un cambio obligado bajo los tres palos por la suspensión de Moyano, mientras que la visita llega sin su goleador estrella.

Con el debut de Tonini como titular, Tucumán Central se juega una parada brava ante Boca Unidos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central enfrentará este domingo a Boca Unidos en cancha de Central Norte por la fecha 14, buscando un triunfo clave para clasificar con el debut del arquero Tonini.
  • Tonini debuta por la suspensión de Moyano tras un parate de dos semanas del local. Por su parte, la visita llega sin su goleador Lautaro Mendoza, quien recientemente rescindió.
  • Un triunfo consolidará al local en la lucha por clasificar como mejor quinto, un paso crucial a falta de solo cuatro fechas para finalizar esta etapa decisiva del torneo.
Resumen generado con IA

Tucumán Central afrontará este domingo, desde las 16, un compromiso determinante ante Boca Unidos por la fecha 14 del Grupo B. El encuentro se disputará en cancha de Central Norte y tendrá como novedad principal el debut como titular de Néstor Tonini en reemplazo de Daniel Moyano, quien fue suspendido por una jornada tras su expulsión en Formosa.

La ausencia del arquero habitual obliga al cuerpo técnico encabezado por Walter Arrieta a mover una pieza clave en un partido de alto valor competitivo, justo cuando cada punto empieza a tener un peso decisivo en la pelea por la clasificación.

Tonini tendrá su primera gran oportunidad en un escenario exigente. Allí, Tucumán Central buscará sostener una de sus principales fortalezas: el rendimiento en condición de local, condición en la que el equipo pretende cerrar invicto su serie de presentaciones en la fase de Clausura.

El encuentro tiene, además, un impacto directo en la tabla. Un triunfo llevaría al conjunto de Villa Alem a las 16 unidades y le permitiría superar por un punto a Boca Unidos en la lucha por ser el mejor quinto de las tres zonas, dentro de un grupo que se mantiene muy ajustado en la recta final de la etapa.

El parate de dos semanas que tuvo Tucumán Central por quedar libre fue utilizado para ajustar detalles tácticos y fortalecer aspectos defensivos que habían mostrado irregularidades en la seguidilla anterior, con el objetivo de llegar mejor plantado a este tramo decisivo del torneo.

En ese marco, el probable once inicial estaría integrado por Tonini; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez.

Del otro lado estará un Boca Unidos que busca sumar por primera vez como visitante en el campeonato. El equipo dirigido por Alberto Boggio llega entonado tras vencer 3 a 1 a San Martín de Formosa, resultado que le permitió recuperar confianza.

Sin embargo, la visita sufrirá una baja sensible en ataque: Lautaro Mendoza, goleador del equipo con cinco tantos, rescindió su contrato para continuar su carrera en Mitre de Santiago del Estero. Su ausencia representa una pérdida importante en el momento más caliente del torneo.

En paralelo, la fecha se completará con otros dos encuentros importantes: el domingo a las 15.30, Defensores de Puerto Vilelas (13 puntos) recibirá a Sol de América (20), mientras que a las 16, San Martín de Formosa (20) será local ante Sarmiento de Resistencia (9).

Una vez completada esta jornada, quedarán apenas cuatro fechas por disputarse; un tramo definitivo en el que cada unidad valdrá el doble en la carrera por los objetivos de clasificación.

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