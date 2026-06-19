Franco Nicola volvió renovado a Atlético Tucumán tras sus vacaciones en Uruguay

Atlético Tucumán comienza a atravesar el cierre de su primera semana tras el regreso a las prácticas. En ese sentido, muchos jugadores ya están con la mente puesta en el trabajo, pero también una parte de ellos sigue sonriendo al recordar su tiempo de vacaciones antes de volver al complejo de Ojo de Agua. Uno de ellos es Franco Nicola, quien pasó su tiempo de licencia en Montevideo junto a su familia, y aún recuerda con alegría ese tiempo de relax y descanso.