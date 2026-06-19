Franco Nicola volvió renovado a Atlético Tucumán tras sus vacaciones en Uruguay

Resumen para apurados
- Franco Nicola regresó esta semana a los entrenamientos de Atlético Tucumán tras sus vacaciones en Uruguay, con el fin de iniciar la exigente pretemporada del equipo.
- Tras recargar energías con su familia, el jugador destacó su crecimiento individual y la sociedad futbolística con Lautaro Godoy durante el balance positivo del torneo pasado.
- El Decano apunta a consolidarse en el Torneo Clausura que inicia el 20 de julio, buscando corregir detalles tácticos para pelear por objetivos más importantes en el certamen.
Atlético Tucumán comienza a atravesar el cierre de su primera semana tras el regreso a las prácticas. En ese sentido, muchos jugadores ya están con la mente puesta en el trabajo, pero también una parte de ellos sigue sonriendo al recordar su tiempo de vacaciones antes de volver al complejo de Ojo de Agua. Uno de ellos es Franco Nicola, quien pasó su tiempo de licencia en Montevideo junto a su familia, y aún recuerda con alegría ese tiempo de relax y descanso.
Sus vacaciones transcurrieron entre reuniones, asados y las costumbres típicas de Uruguay. “Disfruté mucho esos días con mi familia. Durante el campeonato uno pasa mucho tiempo lejos y estas vacaciones sirven para recargar energías y compartir con los seres queridos. Eso también es importante para volver con la cabeza renovada”, contó Nicola en diálogo con LA GACETA.
Aunque reconoció que aprovechó el receso para disfrutar de la gastronomía uruguaya, el futbolista remarca que todo se realizó dentro de los parámetros establecidos por el cuerpo técnico. “Ahí se disfruta mucho del asado, que es algo muy típico, pero también somos conscientes de que teníamos que cuidarnos. Teníamos trabajos para hacer. Hubo tiempo para disfrutar y también para cumplir con las obligaciones”, explicó.
El plantel retomó las prácticas el lunes, día en el que inició una exigente pretemporada que alternará sesiones de turnos simples y dobles antes de enfocarse plenamente en los trabajos futbolísticos durante julio. El inicio del Torneo Clausura está pactado para el fin de semana del 20 de julio y el “Decano” recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, el mejor equipo de la tabla general del Apertura.
“Sabemos que se vienen días duros. Las primeras semanas son las más exigentes físicamente, pero son fundamentales para todo lo que viene después. Hay que aprovecharlas para construir una buena base”, señaló.
El balance del Apertura
A la hora de analizar el semestre que pasó, Nicola considera que el equipo dejó una imagen positiva, aunque con la sensación de haber estado muy cerca de alcanzar objetivos más importantes. “Creo que terminamos haciendo un buen campeonato. Competimos contra rivales importantes y mostramos que podíamos estar a la altura. Nos quedó la sensación de que nos faltaron dos o tres partidos para terminar de meternos en la pelea. Hubo encuentros que se escaparon por detalles y que podrían haber cambiado mucho nuestra realidad”, analizó.
El crecimiento individual del uruguayo fue uno de los aspectos destacados durante la segunda parte del torneo. Con mayor continuidad dentro del equipo titular, el volante logró mostrar su mejor versión y ganarse el reconocimiento de los hinchas.
“Me sentí muy cómodo durante los últimos meses. Cuando uno tiene continuidad y confianza, todo se hace más fácil. Siempre intenté aportar desde donde me tocó y ayudar al equipo”, comentó.
La sociedad con Godoy
Uno de los puntos más altos de ese crecimiento fue la sociedad futbolística que construyó junto a Lautaro Godoy. Ambos comenzaron a compartir cada vez más minutos dentro del campo y encontraron una conexión que terminó siendo clave para el funcionamiento colectivo.
“Con Lautaro nos entendemos muy bien. Es un jugador inteligente y eso facilita mucho las cosas. A medida que fueron pasando los partidos fuimos encontrando movimientos que salen de manera natural”, explicó Nicola.
La dupla mostró momentos de alto nivel en encuentros de gran exigencia. Frente a Banfield fueron protagonistas de varias de las mejores jugadas ofensivas del equipo. Contra River volvieron a destacarse en un partido que demandó máxima concentración durante los 90’. Y frente a Talleres, por la Copa Argentina, ratificaron el entendimiento que habían construido durante los meses anteriores.
“Fueron partidos importantes porque te exigen mucho desde lo físico y desde lo mental. Creo que en esos encuentros logramos complementarnos bien y ayudar al equipo. Siempre tratamos de aportar nuestro granito de arena para que el funcionamiento colectivo sea mejor”, indicó.
Lo que viene
Pensando en el segundo semestre, el mediocampista entiende que el equipo deberá sostener lo bueno realizado y corregir algunos detalles para dar un salto de calidad.
“Tenemos que seguir creciendo. Sabemos que hicimos muchas cosas bien, pero también que todavía tenemos margen para mejorar. El objetivo es arrancar fuertes desde el comienzo y pelear cada partido. Cuando un grupo trabaja de la manera en que lo hace este plantel, siempre hay motivos para ilusionarse”, afirmó.
El Clausura aparece en el horizonte y el volante, que marcó dos goles en el Apertura ante Aldosivi y Banfield, quiere ser protagonista de un equipo que buscará confirmar todo lo bueno que insinuó durante la primera mitad del año.
“Tenemos mucha ilusión por lo que viene y muchas ganas de seguir creciendo como equipo. Ojalá que este segundo semestre podamos hacerlo realidad”, concluyó. Producción periodística: Carlos Leonardo Oardi.