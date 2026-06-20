Bélgica e Irán se juegan una final anticipada entre polémicas y restricciones

El Mundial 2026 ofrece historias que muchas veces exceden al fútbol. El partido, que se jugará desde las 16, protagonizarán Bélgica e Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles es un ejemplo perfecto. Ambos llegan obligados a ganar tras sus respectivos empates en el debut, pero la previa quedó marcada por situaciones muy diferentes que generaron repercusión internacional.