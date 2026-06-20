Cómo es por dentro el centro de prensa del Mundial 2026: el otro partido que se juega en Kansas City

Pero quizás lo más llamativo es que ni siquiera tener una acreditación de FIFA garantiza el acceso automático. Para ingresar a la zona mixta hay que pasar por una aplicación de la FIFA. El sistema exige solicitar el ingreso, hacer un check-in similar al de un aeropuerto y esperar la confirmación. Recién entonces llega un ticket al celular y en él figura el lugar asignado; también el pupitre desde donde se trabajará y el sector exacto de la zona mixta. No se puede improvisar ni buscar un mejor ángulo. Cada periodista tiene un espacio determinado y hasta el caos está cuidadosamente organizado.