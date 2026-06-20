Copa del Mundo

España no tiene margen: busca reaccionar ante Arabia Saudita y recuperar terreno en el Mundial

El inesperado empate frente a Cabo Verde obligó a la Roja a replantearse varias cuestiones. Luis de la Fuente necesita una victoria y espera contar con Lamine Yamal para resolver la falta de gol.

EN DUDA. Lamine Yamal sería preservado por decisión del CT de España.
EN DUDA. Lamine Yamal sería preservado por decisión del CT de España.
20 Junio 2026

Resumen para apurados

  • España enfrenta mañana a Arabia Saudita en Atlanta por el Mundial 2026, con la obligación de ganar tras su sorpresivo empate ante Cabo Verde para no complicar su clasificación.
  • Tras un debut sin goles ante Cabo Verde, el equipo trabajó en Georgia para mejorar la contundencia ofensiva y evalúa la titularidad de Lamine Yamal para aportar desequilibrio.
  • El resultado definirá el futuro de España en el Grupo H; una victoria calmará la presión mediática, mientras que otro tropiezo pondría en riesgo su clasificación a octavos.
Resumen generado con IA

No estaba en los planes de nadie. Mucho menos en los de España. El empate 0-0 frente a Cabo Verde en el debut fue uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha del Mundial 2026 y obligó a la “Roja” a replantearse varias cuestiones de cara a su segundo compromiso en el torneo. Por eso, el partido de mañana frente a Arabia Saudita, que comenzará a las 13 en el Atlanta Stadium, aparece cargado de una importancia que va mucho más allá de los tres puntos. El equipo de Luis de la Fuente necesita ganar para recuperar terreno en el Grupo H, despejar dudas y evitar que la presión se convierta en una compañía incómoda durante el resto de la fase inicial.

Durante los últimos días, el seleccionado español trabajó en el Fifth Third Bank Stadium, en Georgia, con un objetivo claro: recuperar la contundencia ofensiva. Porque si algo dejó en evidencia el estreno frente a Cabo Verde fue la dificultad para transformar el dominio de la pelota en situaciones claras y, sobre todo, en goles.

La frase más contundente de la semana la pronunció Borja Iglesias. El delantero evitó rodeos cuando le preguntaron qué debía mejorar España. “Hay que hacer goles”, resumió. Una respuesta simple, pero difícil de discutir después de una actuación en la que el equipo controló largos pasajes del juego sin encontrar soluciones cerca del área rival.

En ese contexto aparece una de las grandes incógnitas de la previa: Lamine Yamal. La joya del Barcelona ya está en condiciones físicas de sumar minutos y Luis de la Fuente aseguró días atrás que puede jugar alrededor de una hora. Sin embargo, evitó confirmar si será titular.

La posible presencia del joven atacante representa una de las grandes esperanzas españolas para romper defensas cerradas y aportar desequilibrio individual, una herramienta que faltó en el debut.

España sabe que todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero también entiende que los Mundiales suelen castigar a quienes desperdician oportunidades. Desde las 13 tendrá una nueva chance para demostrar que el empate del debut fue apenas un tropiezo y no el comienzo de un problema mayor.


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