España no tiene margen: busca reaccionar ante Arabia Saudita y recuperar terreno en el Mundial

No estaba en los planes de nadie. Mucho menos en los de España. El empate 0-0 frente a Cabo Verde en el debut fue uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha del Mundial 2026 y obligó a la “Roja” a replantearse varias cuestiones de cara a su segundo compromiso en el torneo. Por eso, el partido de mañana frente a Arabia Saudita, que comenzará a las 13 en el Atlanta Stadium, aparece cargado de una importancia que va mucho más allá de los tres puntos. El equipo de Luis de la Fuente necesita ganar para recuperar terreno en el Grupo H, despejar dudas y evitar que la presión se convierta en una compañía incómoda durante el resto de la fase inicial.