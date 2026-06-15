España, un fiasco ante Cabo Verde: posesión inútil y debut gris en el Mundial

En el partido de comienzo a hora más temprana en lo que va del Mundial, España apareció dormido. El gran “Cuco” del campeonato se asemejó más a sus versiones aburridas de miles de pases y ningún tiro al arco que al modelo agresivo que ganó la Eurocopa hace dos años. Sin Lamine Yamal desde el arranque, el combinado ibérico fue como un león sin dientes: impuso respeto, caminó amenazante, pero no tuvo cómo lastimar.