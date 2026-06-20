Copa del Mundo

Nueva Zelanda y Egipto buscan romper una maldición histórica en el Mundial 2026

Ninguna de las dos selecciones ganó jamás un partido en una Copa del Mundo. En Vancouver, ambos buscarán hacer historia y dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final.

Salah no pudo hacer la diferencia frente a Bélgica.
Salah no pudo hacer la diferencia frente a Bélgica.
20 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan esta noche en Vancouver por el Mundial 2026, buscando conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo.
  • Ambos equipos llegan tras empatar en sus debuts del Grupo G. El duelo destaca por el choque de figuras ofensivas como el egipcio Mohamed Salah y el neozelandés Chris Wood.
  • El triunfo no solo romperá una sequía histórica para el ganador, sino que también lo dejará a un paso de la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.
Resumen generado con IA

Hay partidos que valen tres puntos. Y hay otros que ofrecen la posibilidad de romper décadas de historia. El duelo que esta noche protagonizarán Nueva Zelanda y Egipto en el BC Place de Vancouver pertenece claramente al segundo grupo. Desde las 22, ambos seleccionados buscarán algo que nunca consiguieron en una Copa del Mundo: ganar un partido.

La particularidad transforma al encuentro en uno de los más llamativos de la segunda fecha del Grupo G. Porque mientras las potencias suelen jugar para acercarse a los títulos, neozelandeses y egipcios persiguen una meta diferente, pero igualmente trascendente: escribir una página inédita para sus respectivos países.

La oportunidad aparece en un contexto ideal. Después de la primera jornada, los cuatro integrantes del grupo suman un punto. Bélgica empató con Egipto e Irán igualó frente a Nueva Zelanda, dejando una tabla completamente abierta.

Por eso, quien consiga la victoria esta noche dará un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.

Nueva Zelanda estuvo muy cerca de lograr ese objetivo en el debut. El equipo oceánico llegó a estar dos veces arriba en el marcador frente a Irán gracias a un doblete de Elijah Just, una de las grandes revelaciones del inicio del torneo. Pero los problemas defensivos le impidieron sostener la ventaja y terminó conformándose con un empate.

Egipto vivió una situación similar. Los africanos sorprendieron a Bélgica y se pusieron en ventaja mediante Emam Ashour. Pero un desafortunado gol en contra de Mohamed Hany terminó decretando el 1-1 definitivo.

Salah vs. Wood

El partido también ofrecerá un atractivo especial en ataque. Por un lado estará Mohamed Salah, la máxima figura de Egipto y uno de los futbolistas más importantes de la historia africana. El delantero del Liverpool no tuvo su mejor actuación contra Bélgica y buscará recuperar protagonismo acompañado por Omar Marmoush.

Del otro aparecerá Chris Wood. El goleador del Nottingham Forest y capitán de Nueva Zelanda representa la principal referencia ofensiva de los “All Whites”. Su sociedad con Elijah Just es una de las principales esperanzas de los oceánicos.

Temas Mundial 2026 Nueva ZelandaIránEgiptoAfricaSelección belga de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

Más visto en Mundial 2026
Ni Nétfix me salvó del mundial
1

Ni Nétfix me salvó del mundial

¿Vemos el partido igual que Messi? Lo que ocurre en el cerebro del capitán argentino
2

¿Vemos el partido igual que Messi? Lo que ocurre en el cerebro del capitán argentino

Con el Sí se puede como bandera, Ecuador tuvo un recibimiento emotivo en Kansas City
3

Con el "Sí se puede" como bandera, Ecuador tuvo un recibimiento emotivo en Kansas City

Diario de viaje: nuestro hotel tranquilo se transformó en la casa de Ecuador
4

Diario de viaje: nuestro hotel tranquilo se transformó en la casa de Ecuador

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia
5

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Mide dos metros, relegó a Arnautovic y amenaza a Argentina: quién es Sasa Kalajdzic, el gigante de Austria
6

Mide dos metros, relegó a Arnautovic y amenaza a Argentina: quién es Sasa Kalajdzic, el gigante de Austria

Más Noticias
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Los caminos rurales y su deplorable estado

Los caminos rurales y su deplorable estado

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Comentarios