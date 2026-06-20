Nueva Zelanda y Egipto buscan romper una maldición histórica en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan esta noche en Vancouver por el Mundial 2026, buscando conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo.
- Ambos equipos llegan tras empatar en sus debuts del Grupo G. El duelo destaca por el choque de figuras ofensivas como el egipcio Mohamed Salah y el neozelandés Chris Wood.
- El triunfo no solo romperá una sequía histórica para el ganador, sino que también lo dejará a un paso de la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.
Hay partidos que valen tres puntos. Y hay otros que ofrecen la posibilidad de romper décadas de historia. El duelo que esta noche protagonizarán Nueva Zelanda y Egipto en el BC Place de Vancouver pertenece claramente al segundo grupo. Desde las 22, ambos seleccionados buscarán algo que nunca consiguieron en una Copa del Mundo: ganar un partido.
La particularidad transforma al encuentro en uno de los más llamativos de la segunda fecha del Grupo G. Porque mientras las potencias suelen jugar para acercarse a los títulos, neozelandeses y egipcios persiguen una meta diferente, pero igualmente trascendente: escribir una página inédita para sus respectivos países.
La oportunidad aparece en un contexto ideal. Después de la primera jornada, los cuatro integrantes del grupo suman un punto. Bélgica empató con Egipto e Irán igualó frente a Nueva Zelanda, dejando una tabla completamente abierta.
Por eso, quien consiga la victoria esta noche dará un paso enorme hacia los dieciseisavos de final.
Nueva Zelanda estuvo muy cerca de lograr ese objetivo en el debut. El equipo oceánico llegó a estar dos veces arriba en el marcador frente a Irán gracias a un doblete de Elijah Just, una de las grandes revelaciones del inicio del torneo. Pero los problemas defensivos le impidieron sostener la ventaja y terminó conformándose con un empate.
Egipto vivió una situación similar. Los africanos sorprendieron a Bélgica y se pusieron en ventaja mediante Emam Ashour. Pero un desafortunado gol en contra de Mohamed Hany terminó decretando el 1-1 definitivo.
Salah vs. Wood
El partido también ofrecerá un atractivo especial en ataque. Por un lado estará Mohamed Salah, la máxima figura de Egipto y uno de los futbolistas más importantes de la historia africana. El delantero del Liverpool no tuvo su mejor actuación contra Bélgica y buscará recuperar protagonismo acompañado por Omar Marmoush.
Del otro aparecerá Chris Wood. El goleador del Nottingham Forest y capitán de Nueva Zelanda representa la principal referencia ofensiva de los “All Whites”. Su sociedad con Elijah Just es una de las principales esperanzas de los oceánicos.