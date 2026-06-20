Uruguay enfrenta a Cabo Verde con la obligación de ganar y una duda clave para Bielsa

La ecuación es simple. Uruguay necesita ganar. Después del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut, la selección de Marcelo Bielsa afrontará esta noche un partido que puede empezar a definir buena parte de su futuro en el Mundial 2026. Mañana, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, la “Celeste” se medirá con Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de la primera fecha.