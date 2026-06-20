Uruguay enfrenta a Cabo Verde con la obligación de ganar y una duda clave para Bielsa
Tras el empate ante Arabia Saudita, la "Celeste" necesita sumar de a tres para no complicar su clasificación en el Mundial 2026. Marcelo Bielsa elogió al sorprendente seleccionado africano y define si juega Manuel Ugarte o Nicolás De la Cruz.
Resumen para apurados
- Uruguay enfrenta a Cabo Verde en Miami por la segunda fecha del Mundial 2026, con la obligación de ganar tras empatar en el debut ante Arabia Saudita para no complicar el pase.
- El equipo de Bielsa entrenó en México para adaptarse al clima. Cabo Verde llega tras empatar con España, y el DT define si alineará a Manuel Ugarte o a Nicolás De la Cruz.
- Una victoria acomodará a la Celeste en el Grupo H, mientras que otro resultado la obligará a jugarse la clasificación a la siguiente ronda en la última fecha frente a España.
La ecuación es simple. Uruguay necesita ganar. Después del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut, la selección de Marcelo Bielsa afrontará esta noche un partido que puede empezar a definir buena parte de su futuro en el Mundial 2026. Mañana, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, la “Celeste” se medirá con Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de la primera fecha.
Los “Tiburones Azules” llegan fortalecidos después de arrancarle un empate sin goles a España, resultado que alteró por completo la lógica del Grupo H y elevó la importancia del encuentro para los uruguayos. Un triunfo dejaría a Uruguay bien posicionado de cara a la última fecha; otro resultado podría obligarlo a jugarse la clasificación frente a los españoles.
Consciente de ese escenario, Bielsa preparó el partido con máxima intensidad. El plantel trabajó durante los últimos días en Playa del Carmen, México, donde buscó adaptarse a condiciones climáticas similares a las que encontrará en Estados Unidos. Recién en las últimas horas la delegación viajó a Miami para quedar concentrada de cara al compromiso.
Lejos de subestimar al rival, el entrenador argentino se mostró especialmente elogioso con Cabo Verde. “Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado. Es un equipo de carácter”, aseguró durante la previa.
La reflexión no fue casual. Bielsa siguió atentamente el partido entre los africanos y España y observó cómo lograron sostener el empate pese al dominio territorial de la “Roja”.
“No siempre se consigue lo que se merece y en el fútbol se evalúa casi exclusivamente lo obtenido”, analizó.
La duda de Bielsa
La única incógnita aparece en la mitad de la cancha.
Bielsa debe decidir entre Manuel Ugarte y Nicolás De la Cruz. La elección no es menor porque modifica el perfil completo del equipo. Si juega Ugarte, Uruguay tendrá mayor equilibrio defensivo y capacidad de recuperación. Si el elegido es De la Cruz, la apuesta será claramente ofensiva, buscando encontrar espacios frente a un rival que probablemente vuelva a priorizar el orden defensivo.