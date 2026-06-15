Uruguay fue de menor a mayor, pero debió conformarse con un 1 a 1 frente a Arabia Saudita

Arabia Saudita, por su parte, apostó por un planteo equilibrado, sin asumir riesgos excesivos, pero aprovechando las oportunidades que se presentaron. La apertura del marcador, a los 40 minutos, fue consecuencia de una jugada que reflejó una de las pocas desatenciones defensivas de Uruguay. Tras una primera intervención de Fernando Muslera, Abdulelah Al-Amri reaccionó con rapidez para capitalizar el rebote y establecer el 1 a 0. La ventaja saudí premió la eficacia de un equipo que, sin generar un volumen elevado de ocasiones, supo aprovechar su momento.