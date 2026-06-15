Copa del Mundo

Uruguay fue de menor a mayor, pero debió conformarse con un 1 a 1 frente a Arabia Saudita

Tras un discreto primer tiempo y un gol saudí antes del descanso, el conjunto dirigido por Bielsa cambió la imagen en el complemento y encontró el empate por intermedio de Araújo.

Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudita en su debut en el Grupo H del Mundial 2026, tras reaccionar en el segundo tiempo con un gol de Araújo.
  • Tras un primer tiempo discreto y el gol de Al-Amri, Bielsa realizó cambios tácticos que mejoraron el juego de Uruguay, logrando empatar gracias a la insistencia de Araújo.
  • El resultado deja el grupo equilibrado y evidencia la necesidad de Uruguay de mejorar su contundencia ofensiva y solidez defensiva para los próximos partidos del torneo.
Resumen generado con IA

El empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el debut de ambos seleccionados en el grupo H del Mundial 2026 dejó sensaciones encontradas para la “Celeste”. Si bien el equipo dirigido por Marcelo Bielsa logró reaccionar y rescatar un punto tras comenzar en desventaja, el resultado también evidenció dificultades para transformar su dominio territorial en una ventaja concreta en el marcador.

Durante el primer tiempo, Uruguay mostró una versión distante de la intensidad que caracteriza a los equipos de Bielsa. El conjunto sudamericano tuvo problemas para generar situaciones claras de peligro y se encontró con una Arabia Saudita ordenada, que supo administrar la posesión en varios tramos. Las aproximaciones uruguayas fueron esporádicas y, aunque Federico Viñas y Maxi Araújo lograron inquietar en algunos momentos, la falta de precisión en los metros finales limitó el impacto ofensivo del equipo.

Arabia Saudita, por su parte, apostó por un planteo equilibrado, sin asumir riesgos excesivos, pero aprovechando las oportunidades que se presentaron. La apertura del marcador, a los 40 minutos, fue consecuencia de una jugada que reflejó una de las pocas desatenciones defensivas de Uruguay. Tras una primera intervención de Fernando Muslera, Abdulelah Al-Amri reaccionó con rapidez para capitalizar el rebote y establecer el 1 a 0. La ventaja saudí premió la eficacia de un equipo que, sin generar un volumen elevado de ocasiones, supo aprovechar su momento.

El complemento mostró una transformación significativa en el rendimiento uruguayo. Los cambios introducidos por Bielsa aportaron mayor dinamismo y agresividad en ataque. La presión se intensificó, el equipo adelantó líneas y comenzó a someter a su rival cerca de su propia área. En ese contexto, la figura de Mohammed Al-Owais adquirió una dimensión determinante. El arquero saudí sostuvo a su selección con intervenciones decisivas ante Viñas, Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás De La Cruz, convirtiéndose en el principal responsable de que Uruguay no lograra una remontada completa.

El empate de Uruguay

La igualdad llegó a diez minutos del final gracias a Araújo, quien aprovechó un rebote dentro del área para concretar el merecido empate. El gol reflejó la insistencia de Uruguay y la superioridad exhibida durante gran parte del segundo tiempo. Sin embargo, también dejó en evidencia un problema recurrente: la dependencia de segundas jugadas y rebotes para generar peligro efectivo.

Desde una perspectiva estratégica, el partido confirmó la capacidad de reacción del conjunto uruguayo, pero también señaló aspectos a corregir. La falta de contundencia ofensiva y algunas desconcentraciones defensivas podrían convertirse en obstáculos importantes en un grupo que quedó completamente equilibrado tras la primera jornada.

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