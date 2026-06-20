La figura de Austria se rindió ante Messi: “Es el mejor jugador que hay”
Konrad Laimer, volante del Bayern Múnich y una de las figuras austríacas, elogió a Lionel Messi y a la Selección Argentina antes del duelo por el Mundial 2026. “Argentina es la mejor selección porque es la campeona del mundo”, afirmó.
Resumen para apurados
- El volante austríaco Konrad Laimer elogió a Lionel Messi y a la Selección Argentina, calificándolos como los mejores del mundo previo a su cruce en el Mundial 2026.
- Austria retorna a un Mundial tras casi 30 años y debutó ganando, mientras que la Argentina de Scaloni llega tras golear a Argelia con tres goles de su capitán.
- Este partido clave de la fase de grupos servirá para medir el verdadero nivel del renovado seleccionado de Austria frente al máximo candidato a revalidar el título.
Austria llegará al partido contra la Selección con confianza, pero también con una enorme dosis de respeto. Así lo dejó en claro Konrad Laimer, una de las principales figuras del equipo europeo, quien no escatimó elogios hacia Lionel Messi y el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la previa del duelo correspondiente al Mundial 2026.
El mediocampista del Bayern Múnich, uno de los jugadores más importantes del plantel austríaco, brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA y reconoció abiertamente la jerarquía de su próximo rival.
Lejos de las declaraciones grandilocuentes o los intentos de presión mediática habituales en este tipo de competencias, Laimer eligió destacar las virtudes de la "Albiceleste" y especialmente las del capitán argentino.
"Messi es el mejor jugador que hay"
La frase más resonante de la entrevista llegó cuando fue consultado por el desafío que representa enfrentar a la Selección. "Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección", afirmó sin rodeos.
Luego profundizó todavía más en su admiración por el capitán argentino. "Messi es el mejor jugador que hay", aseguró.
Para Laimer, enfrentarse a futbolistas de semejante categoría representa una oportunidad única dentro de la carrera de cualquier profesional.
"Siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", explicó.
El volante también destacó el nivel colectivo del conjunto argentino. "Son un equipo especial, con mucha calidad", agregó.
Las declaraciones reflejan el respeto que genera una Selección que llega a esta Copa del Mundo como campeona vigente y que además viene de debutar con una contundente victoria sobre Argelia gracias a un triplete de Messi.
El orgullo de una Austria que vuelve a ilusionarse
Sin embargo, el futbolista de 28 años dejó en claro que Austria no llega resignada ni mucho menos. Por el contrario, considera que la principal fortaleza del equipo dirigido por Ralf Rangnick está en la identidad colectiva construida durante los últimos años.
"Esta selección se caracteriza por muchas cosas, pero principalmente por una: somos un equipo de verdad", señaló.
Según explicó, el compromiso de los futbolistas con la camiseta nacional es uno de los pilares del crecimiento austríaco. "Todos tenemos el deseo de venir con la selección. Eso es algo que se nota en el campo", remarcó.
Laimer también destacó el ambiente interno que se vive dentro de la delegación. "Además de obtener buenos resultados, lo pasamos bien juntos dentro y fuera del terreno de juego", comentó.
Ese espíritu de grupo se complementa con una propuesta futbolística ambiciosa impulsada por Rangnick, entrenador que transformó la identidad del seleccionado mediante una presión agresiva, intensidad permanente y rápidas transiciones ofensivas.
Un Mundial esperado durante décadas
Para Austria, esta Copa del Mundo tiene un valor especial. El país volvió a clasificarse después de una ausencia que se extendió durante casi tres décadas.
La última participación austríaca había sido en Francia 1998. Por eso, para Laimer, disputar este torneo representa uno de los momentos más importantes de su carrera.
"Es ilusión pura y dura. Estar con la selección y disfrutar de todo lo que rodea a un torneo así es muy divertido y muy especial", reconoció.
El mediocampista también destacó la dimensión que tiene un Mundial para cualquier futbolista.
"Poder estar en un Mundial es un momento extraordinario en la carrera de cualquier jugador. Nadie sabe qué pasará después, por eso es tan especial", explicó.
Junto a futbolistas de experiencia internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, Laimer forma parte de una generación que devolvió a Austria al primer plano del fútbol europeo.
Tras la victoria 3-1 sobre Jordania en el debut, el conjunto austríaco afrontará el desafío más importante de la fase de grupos. Del otro lado estará la campeona del mundo y Lionel Messi, el jugador que, según reconoce uno de sus futuros rivales, sigue siendo "el mejor que hay".