Casemiro jugará con Messi: rechazó Arabia Saudita y eligió al Inter Miami

Resumen para apurados
- El brasileño Casemiro jugará en el Inter Miami de EE. UU. tras el Mundial 2026 para compartir plantel con Lionel Messi, priorizando su familia sobre ofertas de Arabia Saudita.
- El exmediocampista del Real Madrid, ganador de cinco Champions League, rechazó una oferta millonaria del Al-Ittihad saudí para priorizar la calidad de vida en Miami a sus 34 años.
- Esta incorporación une a dos históricos rivales del clásico español y promete potenciar el impacto deportivo y comercial de la MLS de cara a las próximas temporadas.
Casemiro tomó una de las decisiones más importantes de su carrera. Después de más de una década compitiendo en la elite del fútbol europeo y de construir un legado inolvidable con la camiseta del Real Madrid, el mediocampista brasileño confirmó que continuará su carrera en el Inter Miami, donde compartirá plantel con Lionel Messi.
La noticia sacudió al mercado de pases internacional y marca un nuevo capítulo para una de las figuras más exitosas de su generación. A sus 34 años, el volante entendió que había llegado el momento de priorizar otros aspectos de su vida sin resignar la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel.
Messi y la familia, las claves de la decisión
Aunque recibió importantes propuestas desde distintos puntos del mundo, Casemiro terminó inclinándose por la oferta del club estadounidense por razones que van mucho más allá del fútbol.
Según trascendió, el bienestar de su familia fue determinante. El brasileño valoró especialmente las condiciones de vida que ofrece la ciudad de Miami y consideró que el entorno era ideal para el crecimiento de su hijo pequeño.
Sin embargo, hubo otro factor que terminó inclinando definitivamente la balanza: Lionel Messi.
La posibilidad de compartir vestuario con el capitán de la Selección sedujo al mediocampista desde el primer momento. Durante años fueron rivales en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona. Ahora, después de protagonizar algunas de las batallas más intensas del fútbol moderno, estarán del mismo lado.
Para concretar la operación, Casemiro incluso dejó pasar propuestas económicamente superiores. Entre ellas figuraba una oferta formal del Al-Ittihad de Arabia Saudita, que buscaba convertirlo en una de las nuevas estrellas de la Saudi Pro League. El brasileño, sin embargo, eligió otro camino.
Una carrera repleta de títulos
La trayectoria de Casemiro lo ubica entre los mediocampistas más importantes de las últimas décadas.
Su aventura europea comenzó en la temporada 2012-2013, cuando el Real Madrid apostó por él como una de las grandes promesas surgidas del fútbol brasileño. Tras un período de adaptación y una cesión al Porto de Portugal, el club español decidió recuperarlo en 2015 por apenas 7,5 millones de euros.
Aquella inversión terminó siendo una de las mejores de la historia reciente de la institución.
Convertido en pieza fundamental del mediocampo que integró junto a Luka Modric y Toni Kroos, Casemiro acumuló una impresionante colección de títulos. En total conquistó 18 trofeos con la camiseta del Real Madrid.
Entre esos logros sobresalen cinco Champions League, incluidas las tres obtenidas de manera consecutiva entre 2016 y 2018, una hazaña que muy pocos futbolistas pueden exhibir.
También levantó tres títulos de La Liga, además de Mundiales de Clubes, Supercopas de Europa y otros trofeos nacionales e internacionales.
El Mundial antes de la nueva aventura
Antes de comenzar su etapa en la Major League Soccer, Casemiro mantiene el foco en un último objetivo: intentar llevar a Brasil a la conquista del Mundial 2026.
El volante forma parte del plantel dirigido por la "Canarinha" y recientemente tuvo participación en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos frente a Haití.
Mientras Brasil sueña con volver a levantar la Copa del Mundo, Casemiro ya sabe cuál será su próximo destino.
La llegada al Inter Miami no solo representa un movimiento de mercado de enorme impacto. También simboliza el encuentro entre dos referentes de una generación que marcó una época en el fútbol mundial.
Después de años enfrentándose en España, Messi y Casemiro compartirán camiseta. Una sociedad impensada durante la era de los clásicos, pero que muy pronto será una de las grandes atracciones de la MLS.