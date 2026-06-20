De figura de Inglaterra a vendedor de figuritas: la insólita aparición de Harry Maguire en el Mundial 2026
El defensor del Manchester United quedó fuera de la lista de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo y sorprendió a los fanáticos al aparecer en Nueva York repartiendo álbumes y figuritas de Panini.
Resumen para apurados
- El defensor Harry Maguire, excluido de la selección inglesa para el Mundial 2026, sorprendió a los fanáticos al atender un puesto de figuritas Panini en Nueva York.
- Tras quedar fuera de la lista de Thomas Tuchel, hecho que lo dejó "destrozado", el jugador del Manchester United participó de esta acción promocional en Manhattan.
- El hecho muestra cómo las figuras aprovechan su impacto comercial fuera de la cancha, transformando la decepción deportiva en un fenómeno viral de marketing.
Harry Maguire pasó de imaginarse disputando otro Mundial con Inglaterra a convertirse en una de las postales más curiosas de la Copa del Mundo 2026. Mientras los dirigidos por Thomas Tuchel compiten en Estados Unidos, el experimentado defensor fue visto en Nueva York atendiendo un puesto de venta de figuritas y álbumes oficiales del torneo.
La imagen rápidamente se volvió viral. No todos los días un futbolista que hasta hace poco era titular habitual de la selección inglesa aparece detrás de un mostrador repartiendo productos de Panini en pleno Mundial.
La escena llamó la atención de turistas y aficionados que caminaban por las calles de Manhattan. Muchos se acercaron inicialmente por las figuritas, pero terminaron encontrándose cara a cara con una de las figuras más reconocidas del fútbol inglés.
De la decepción mundialista a una campaña viral
La presencia de Maguire en Nueva York formó parte de una acción promocional organizada por Panini, la histórica empresa encargada de los álbumes mundialistas.
Durante la jornada, el defensor firmó autógrafos, repartió álbumes, posó para fotografías y compartió varios momentos con los hinchas que se acercaron al stand.
La actividad incluyó además un encuentro con seguidores del Manchester United en Times Square. Allí, Maguire se mostró distendido y agradecido por el cariño recibido.
"Siempre es lindo ver a los hinchas alrededor del mundo", expresó durante el evento, en una muestra de cercanía con los fanáticos que lo acompañan desde hace años.
Sin embargo, detrás de la sonrisa y la campaña publicitaria existe una realidad mucho menos agradable para el defensor.
El golpe de quedar afuera de Inglaterra
La aparición de Maguire en Estados Unidos se produjo apenas semanas después de recibir una de las noticias más difíciles de su carrera reciente.
A pesar de haber recuperado protagonismo en el Manchester United y completar una temporada considerada positiva por gran parte de la prensa inglesa, Thomas Tuchel decidió excluirlo de la lista definitiva de 26 futbolistas que representan a Inglaterra en el Mundial.
La determinación sorprendió tanto a los aficionados como al propio jugador. Maguire, de 33 años, venía formando parte del seleccionado desde hacía varios ciclos y esperaba ocupar un papel importante en el torneo.
Su reacción no tardó en llegar. A través de sus redes sociales reconoció sentirse "impactado y destrozado" por la decisión del entrenador alemán.
El defensor aseguró que vestir la camiseta de Inglaterra siempre fue uno de los mayores orgullos de su carrera y admitió que la ausencia le provocó una enorme decepción.
Aun así, eligió mantener una postura conciliadora. En el mismo mensaje les deseó éxito a sus compañeros y manifestó su deseo de que el equipo tenga una gran actuación en la Copa del Mundo.
Actualmente, Maguire continúa ligado al Manchester United, donde comparte plantel con el argentino Lisandro Martínez. Y aunque esta vez no forma parte del espectáculo dentro de la cancha, terminó encontrando una manera inesperada de ser protagonista del Mundial.
La postal de uno de los defensores más conocidos de la Premier League vendiendo figuritas en Nueva York refleja una de las particularidades que solo el fútbol puede ofrecer. Porque mientras Inglaterra pelea por avanzar en el torneo, Maguire vive la Copa del Mundo desde otro lugar: rodeado de álbumes, autógrafos y fanáticos sorprendidos por encontrarse con él a metros de Times Square.