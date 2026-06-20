Escándalo en Senegal: denuncian deudas, mala alimentación y un técnico sin contrato en pleno Mundial 2026
La selección africana atraviesa una fuerte crisis interna durante la Copa del Mundo. Los jugadores reclaman premios impagos, cuestionan las condiciones de concentración y el entrenador Pape Thiaw lleva meses sin cobrar.
Resumen para apurados
- La selección de Senegal sufre una grave crisis en el Mundial 2026 por deudas de premios con los jugadores, mala alimentación y un DT que trabaja sin contrato ni cobrar hace meses.
- El conflicto escaló tras caer ante Francia. Los jugadores reclaman premios de la Copa Africana y del Mundial, mientras compran comida propia por las malas raciones en el hotel.
- Esta desorganización pone en riesgo la continuidad de Senegal en el torneo. El equipo jugará una "final" ante Noruega obligado a ganar en un clima de extrema tensión interna.
Mientras intenta mantenerse con vida en el Mundial 2026, Senegal enfrenta una crisis que trasciende lo futbolístico y amenaza con golpear de lleno sus aspiraciones deportivas. A pocos días de jugarse gran parte de su futuro en el torneo, la selección africana quedó envuelta en una serie de conflictos internos vinculados a deudas, incumplimientos económicos y problemas logísticos que generaron un profundo malestar dentro del plantel.
La situación se volvió especialmente delicada luego de la derrota por 3 a 1 frente a Francia en el debut mundialista. Obligado a conseguir un resultado positivo ante Noruega para evitar una eliminación prematura, el equipo senegalés debe afrontar un escenario marcado por la tensión y la incertidumbre.
Premios impagos y malestar en el plantel
Uno de los principales focos del conflicto está relacionado con cuestiones económicas. Según trascendió, los futbolistas reclaman el pago de premios que todavía no fueron abonados por las autoridades federativas.
Las deudas corresponden tanto a la victoria obtenida en la Copa Africana de Naciones frente a Marruecos como a los incentivos prometidos por lograr la clasificación al Mundial 2026. La falta de cumplimiento de esos compromisos generó un creciente malestar entre los jugadores, que consideran que las promesas realizadas no fueron respetadas.
El conflicto económico se suma a una sensación generalizada de abandono que se instaló dentro de la delegación. Diversas voces del entorno del seleccionado entienden que el equipo no está recibiendo el respaldo necesario en un momento clave de la competencia.
Hotel cuestionado y problemas con la comida
Las críticas también alcanzan a la organización de la concentración. Varios integrantes del plantel manifestaron su descontento con las condiciones del hotel elegido para alojar a la delegación durante el Mundial.
Según describieron, el lugar resulta demasiado austero para una selección que compite en la máxima cita del fútbol internacional. Algunos futbolistas incluso calificaron la experiencia como decepcionante y lejos de los estándares habituales de una Copa del Mundo.
La alimentación se convirtió en otro punto sensible. La comida proporcionada por la organización fue considerada insuficiente para cubrir las necesidades de deportistas de alto rendimiento. Las quejas apuntan tanto a la calidad como a la variedad de los alimentos disponibles.
Ante este panorama, varios jugadores optaron por buscar alternativas por su cuenta y comenzaron a solicitar comida fuera de la concentración para complementar sus dietas y mantener los niveles de energía necesarios para afrontar la exigencia del torneo.
Un entrenador sin contrato y cinco meses sin cobrar
La situación institucional alcanza incluso al cuerpo técnico. El seleccionador Pape Thiaw atraviesa un escenario insólito: continúa dirigiendo al equipo pese a que su contrato expiró hace varios meses.
Además, el entrenador acumula aproximadamente cinco meses de atraso en el cobro de su salario, una situación que expone las dificultades administrativas que atraviesa la federación senegalesa.
La combinación de un técnico sin vínculo contractual vigente y sin percibir su sueldo refleja el nivel de desorganización que rodea actualmente a la selección africana.
Con este panorama, Senegal intentará enfocarse en lo deportivo. El próximo compromiso frente a Noruega aparece como una auténtica final anticipada. Una nueva derrota podría dejarlo fuera del Mundial antes de tiempo y profundizar una crisis que ya dejó de ser exclusivamente futbolística.
Por ahora, la preocupación en el país africano es doble. A la necesidad urgente de sumar puntos en la cancha se suma la obligación de resolver conflictos internos que amenazan con convertirse en el rival más difícil de superar.