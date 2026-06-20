Escándalo en Senegal: denuncian deudas, mala alimentación y un técnico sin contrato en pleno Mundial 2026

Mientras intenta mantenerse con vida en el Mundial 2026, Senegal enfrenta una crisis que trasciende lo futbolístico y amenaza con golpear de lleno sus aspiraciones deportivas. A pocos días de jugarse gran parte de su futuro en el torneo, la selección africana quedó envuelta en una serie de conflictos internos vinculados a deudas, incumplimientos económicos y problemas logísticos que generaron un profundo malestar dentro del plantel.