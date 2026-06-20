Países Bajos aplastó a Suecia, quedó como líder y lanzó una advertencia en el Mundial 2026

Países Bajos confirmó su candidatura en el Mundial 2026 con una contundente goleada por 5 a 1 sobre Suecia en Houston. El equipo dirigido por Ronald Koeman mostró una notable eficacia ofensiva, castigó cada error de su rival y terminó adueñándose del liderazgo del Grupo F con una actuación que dejó señales muy positivas de cara a lo que viene.