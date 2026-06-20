Copa del Mundo

Países Bajos aplastó a Suecia, quedó como líder y lanzó una advertencia en el Mundial 2026

Con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, la selección neerlandesa goleó 5-1 a Suecia en Houston y se trepó a la cima del Grupo F. Crysencio Summerville completó la fiesta "naranja".

Ryan Gravenberch mantiene la pelota frente a la marca de Viktor Gyokeres.
Ryan Gravenberch mantiene la pelota frente a la marca de Viktor Gyokeres.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en Houston por la fase de grupos del Mundial 2026, logrando el liderazgo del Grupo F con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo.
  • El conjunto escandinavo desperdició sus opciones a pesar de patear más veces al arco, mientras que los dirigidos por Koeman aprovecharon casi cada error rival para golear.
  • Con este resultado, Países Bajos se consolida como candidato y buscará asegurar la clasificación ante Túnez el 25 de junio, mientras que Suecia definirá su futuro ante Japón.
Resumen generado con IA

Países Bajos confirmó su candidatura en el Mundial 2026 con una contundente goleada por 5 a 1 sobre Suecia en Houston. El equipo dirigido por Ronald Koeman mostró una notable eficacia ofensiva, castigó cada error de su rival y terminó adueñándose del liderazgo del Grupo F con una actuación que dejó señales muy positivas de cara a lo que viene.

Aunque el resultado final refleja una amplia superioridad, el desarrollo del encuentro tuvo matices. Suecia generó situaciones, remató más veces al arco que su rival y por momentos logró inquietar a la defensa neerlandesa. Sin embargo, la diferencia estuvo en las áreas: mientras el conjunto escandinavo desperdició oportunidades, Países Bajos convirtió casi todo lo que generó.

Brobbey y Gakpo marcaron el camino

La historia comenzó a resolverse muy temprano. Apenas a los cuatro minutos, Brian Brobbey abrió el marcador y encendió el entusiasmo de los miles de hinchas neerlandeses presentes en el estadio. Lejos de conformarse, el delantero volvió a aparecer a los 16 minutos para ampliar la ventaja y encaminar la victoria.

Con el 2-0, Países Bajos manejó los tiempos del partido y se fue al descanso con una diferencia tranquilizadora. Sin embargo, el equipo de Koeman no bajó la intensidad en el complemento.

Apenas iniciado el segundo tiempo apareció Cody Gakpo. El atacante anotó a los 46 minutos y repitió a los 53 para transformar el triunfo en goleada. En menos de 10 minutos, el marcador ya reflejaba un contundente 4-0 que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.

Suecia encontró algo de alivio a través de Anthony Elanga. El delantero, que había ingresado desde el banco, aprovechó una de las pocas desatenciones defensivas de los neerlandeses y descontó a los 58 minutos.

Sin embargo, cualquier intento de reacción quedó rápidamente neutralizado. Cuando el partido se acercaba a su final, Crysencio Summerville, otro de los futbolistas que ingresó durante el entretiempo, apareció para cerrar la cuenta con el 5-1 definitivo a los 88 minutos.

Eficacia total para quedar arriba

Más allá de la diferencia en el marcador, las estadísticas dejaron una curiosidad. Suecia terminó el partido con 16 remates contra apenas 10 de Países Bajos. También mantuvo una posesión relativamente equilibrada, con un 47% frente al 53% de su rival.

La gran diferencia estuvo en la contundencia. Cada avance neerlandés llevó sensación de peligro y terminó convirtiéndose en gol con una frecuencia notable. Suecia, en cambio, chocó una y otra vez contra sus propias limitaciones para definir.

En el aspecto disciplinario, el encuentro se desarrolló sin expulsiones. Los suecos recibieron tres tarjetas amarillas, mostradas a Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari y Lucas Bergvall, mientras que los dirigidos por Koeman finalizaron el partido sin amonestados.

Con este resultado, Países Bajos se ubicó en lo más alto del Grupo F y llegará con confianza a su próximo compromiso frente a Túnez, programado para el 25 de junio en Kansas City.

Suecia, que había debutado con una goleada por 5-1 sobre Túnez, sufrió un duro golpe pero sigue bien posicionada para pelear la clasificación. Su siguiente desafío será ante Japón, también el 25 de junio, en Dallas.

Por lo pronto, el mensaje de Países Bajos fue contundente. Con Brobbey y Gakpo en estado de gracia y una delantera que atraviesa un gran momento, la Oranje demostró que tiene argumentos para ilusionarse con ser protagonista en esta Copa del Mundo.

Temas Mundial 2026 Selección holandesa de fútbolPaíses BajosDía del Padre
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Suiza y Bosnia-Herzegovina chocan por el grupo B del Mundial: a qué hora juegan, TV y formaciones

Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

El Mundial le sonríe a Pochettino: Estados Unidos venció por 2 a 0 a Australia y está en 16avos de final

Más visto en Mundial 2026
El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia
1

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales
2

Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales

De Atlético Tucumán a Dallas: tiene tres nacionalidades y vive el Mundial 2026 alentando a Croacia y a la Selección
3

De Atlético Tucumán a Dallas: tiene tres nacionalidades y vive el Mundial 2026 alentando a Croacia y a la Selección

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
4

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie
5

Diario de viaje: el pasajero de la tobillera electrónica y una escena que parecía salida de una serie

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026
6

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Más Noticias
El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

El problema de Scaloni: por qué las dudas de la Selección son una gran noticia

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Operaron de urgencia a Fernando Gago: el video que muestra sus primeros signos de malestar

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Comentarios