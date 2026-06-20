Países Bajos aplastó a Suecia, quedó como líder y lanzó una advertencia en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en Houston por la fase de grupos del Mundial 2026, logrando el liderazgo del Grupo F con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo.
- El conjunto escandinavo desperdició sus opciones a pesar de patear más veces al arco, mientras que los dirigidos por Koeman aprovecharon casi cada error rival para golear.
- Con este resultado, Países Bajos se consolida como candidato y buscará asegurar la clasificación ante Túnez el 25 de junio, mientras que Suecia definirá su futuro ante Japón.
Países Bajos confirmó su candidatura en el Mundial 2026 con una contundente goleada por 5 a 1 sobre Suecia en Houston. El equipo dirigido por Ronald Koeman mostró una notable eficacia ofensiva, castigó cada error de su rival y terminó adueñándose del liderazgo del Grupo F con una actuación que dejó señales muy positivas de cara a lo que viene.
Aunque el resultado final refleja una amplia superioridad, el desarrollo del encuentro tuvo matices. Suecia generó situaciones, remató más veces al arco que su rival y por momentos logró inquietar a la defensa neerlandesa. Sin embargo, la diferencia estuvo en las áreas: mientras el conjunto escandinavo desperdició oportunidades, Países Bajos convirtió casi todo lo que generó.
Brobbey y Gakpo marcaron el camino
La historia comenzó a resolverse muy temprano. Apenas a los cuatro minutos, Brian Brobbey abrió el marcador y encendió el entusiasmo de los miles de hinchas neerlandeses presentes en el estadio. Lejos de conformarse, el delantero volvió a aparecer a los 16 minutos para ampliar la ventaja y encaminar la victoria.
Con el 2-0, Países Bajos manejó los tiempos del partido y se fue al descanso con una diferencia tranquilizadora. Sin embargo, el equipo de Koeman no bajó la intensidad en el complemento.
Apenas iniciado el segundo tiempo apareció Cody Gakpo. El atacante anotó a los 46 minutos y repitió a los 53 para transformar el triunfo en goleada. En menos de 10 minutos, el marcador ya reflejaba un contundente 4-0 que parecía sentenciar definitivamente el encuentro.
Suecia encontró algo de alivio a través de Anthony Elanga. El delantero, que había ingresado desde el banco, aprovechó una de las pocas desatenciones defensivas de los neerlandeses y descontó a los 58 minutos.
Sin embargo, cualquier intento de reacción quedó rápidamente neutralizado. Cuando el partido se acercaba a su final, Crysencio Summerville, otro de los futbolistas que ingresó durante el entretiempo, apareció para cerrar la cuenta con el 5-1 definitivo a los 88 minutos.
Eficacia total para quedar arriba
Más allá de la diferencia en el marcador, las estadísticas dejaron una curiosidad. Suecia terminó el partido con 16 remates contra apenas 10 de Países Bajos. También mantuvo una posesión relativamente equilibrada, con un 47% frente al 53% de su rival.
La gran diferencia estuvo en la contundencia. Cada avance neerlandés llevó sensación de peligro y terminó convirtiéndose en gol con una frecuencia notable. Suecia, en cambio, chocó una y otra vez contra sus propias limitaciones para definir.
En el aspecto disciplinario, el encuentro se desarrolló sin expulsiones. Los suecos recibieron tres tarjetas amarillas, mostradas a Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari y Lucas Bergvall, mientras que los dirigidos por Koeman finalizaron el partido sin amonestados.
Con este resultado, Países Bajos se ubicó en lo más alto del Grupo F y llegará con confianza a su próximo compromiso frente a Túnez, programado para el 25 de junio en Kansas City.
Suecia, que había debutado con una goleada por 5-1 sobre Túnez, sufrió un duro golpe pero sigue bien posicionada para pelear la clasificación. Su siguiente desafío será ante Japón, también el 25 de junio, en Dallas.
Por lo pronto, el mensaje de Países Bajos fue contundente. Con Brobbey y Gakpo en estado de gracia y una delantera que atraviesa un gran momento, la Oranje demostró que tiene argumentos para ilusionarse con ser protagonista en esta Copa del Mundo.