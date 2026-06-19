Copa del Mundo

Brasil goleó a Haití, logró su primera victoria en el Mundial 2026 y dio un paso clave hacia la clasificación

Con un doblete de Matheus Cunha y un tanto de Vinícius Júnior, el equipo de Carlo Ancelotti se impuso por 3-0 en Filadelfia. Raphinha salió lesionado y encendió las alarmas de la "Verdeamarela".

Cunha anotó un doblete frente a Haití.
Cunha anotó un doblete frente a Haití. Foto tomada de Olé.
19 Junio 2026

Brasil consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad por 3-0 a Haití en el estadio de Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó atrás el empate ante Marruecos en el debut y quedó bien posicionado de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

La gran figura de la noche fue Matheus Cunha, autor de dos goles en el primer tiempo. El delantero abrió el marcador a los 23 minutos luego de un contraataque y definió de zurda junto al palo izquierdo para vencer al arquero haitiano.

Brasil mantuvo el control del encuentro y amplió la diferencia a los 36 minutos. Esta vez, Cunha recibió una asistencia de Vinícius Júnior y sacó un potente remate de zurda que se clavó en un ángulo para establecer el 2-0.

La única preocupación para Ancelotti llegó a los 40 minutos. Raphinha sintió una molestia muscular y tuvo que abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Rayan. El extremo ya había tenido protagonismo durante el partido, incluso con un gol anulado por posición adelantada a los 12 minutos.

Cuando se terminaba la primera mitad, Brasil liquidó definitivamente el encuentro. A los 45+3', Lucas Paquetá filtró un pase preciso para Vinícius, que definió con categoría para marcar el 3-0 y cerrar una primera etapa prácticamente perfecta para la selección sudamericana.

En el complemento, el ritmo del partido disminuyó. Brasil administró la ventaja y realizó varias modificaciones para dosificar esfuerzos. Entre ellas se destacaron los ingresos de Endrick por Cunha y Gabriel Martinelli por Paquetá a los 64 minutos.

Haití intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones peligrosas. La más clara llegó a los 62 minutos con un cabezazo de Ricardo Adé que obligó a una intervención defensiva para enviar la pelota al córner. También probaron Wilson Isidor y Jean-Ricner Bellegarde, aunque sin éxito frente al arco defendido por Alisson Becker.

Más allá de esas llegadas aisladas, Brasil mantuvo el control del juego y no pasó mayores sobresaltos en el tramo final. El equipo mostró una versión mucho más sólida que la exhibida en el debut y logró una victoria necesaria para recuperar confianza en el certamen.

Con el 3-0 final, la "Verdeamarela" sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y llegará con mejores sensaciones a la última fecha de la fase de grupos, mientras espera conocer el alcance de la lesión de Raphinha, una de las principales preocupaciones que dejó la noche en Filadelfia.

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