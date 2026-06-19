Copa del Mundo

Mundial 2026: Marruecos golpeó de entrada, venció a Escocia y acaricia los 16avos de final

Con un golazo tempranero de Ismael Saibari al minuto de juego, el conjunto norteafricano impuso su jerarquía, derrotó 1-0 a los británicos y puso un pie en la próxima ronda de la Copa del Mundo.

GOLEADOR. Ismael Saibari volvió a convertir y es una de las grandes figuras del Mundial 2026.
GOLEADOR. Ismael Saibari volvió a convertir y es una de las grandes figuras del Mundial 2026.
Por Diego Caminos Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Marruecos venció 1-0 a Escocia con un gol de Saibari este 19 de junio en el Mundial 2026, quedando a un paso de sellar su clasificación a los 16avos de final.
  • El gol del triunfo llegó al minuto de juego tras una gran definición de Ismael Saibari. El equipo africano dominó el encuentro y venía de un sólido debut frente a Brasil.
  • Este resultado consolida a Marruecos en la elite del fútbol internacional. En la última fecha del grupo enfrentará a Haití, mientras que Escocia buscará clasificar ante Brasil.
Resumen generado con IA

Marruecos ya no es una sorpresa: es una realidad. Y está más que dispuesta a ser uno de los grandes atractivos de esta Copa del Mundo hasta que el certamen llegue a su fin. Con otra actuación que vuelve a consolidarlo en la elite del fútbol de selecciones, el conjunto norteafricano venció con autoridad a Escocia por 1-0, un resultado que quedó corto para lo que fue el trámite del partido.

Porque los marroquíes impusieron su juego a lo largo de todo el encuentro. El fútbol se jugó siempre como ellos quisieron: transiciones rápidas cuando la situación lo ameritaba, tenencia y control de la pelota cuando el ritmo pedía una marcha menos. En el medio, el joven de 18 años Ayyoube Bouaddi (Lille) maneja todo; arriba, el flamante fichaje del Bayern Munich, Ismael Saibari, es un delantero temible para cualquier defensa.

Otra vez a través de sus pies llegó el gol de Marruecos. Al igual que contra Brasil, el atacante buscó el espacio con su velocidad y en sólo algunas zancadas se puso en posición favorable para definir. Su resolución fue muy distinta a la del debut contra la “Verdeamarela”: ya no fue suave por arriba, sino un bombazo por encima del hombro derecho del arquero Angus Gunn que infló la red escocesa. Un verdadero golazo para una de las figuras que tiene hasta ahora esta Copa del Mundo.

La diferencia pudo haber sido mayor, pero ese golpe al minuto y medio de partido fue suficiente para ganar y poner un paso y medio en los 16avos de final. En la próxima fecha, Marruecos cerrará la fase de grupos ante Haití, mientras que Escocia buscará la heroica en el cierre contra Brasil.

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