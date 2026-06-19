Mundial 2026: Marruecos golpeó de entrada, venció a Escocia y acaricia los 16avos de final

Otra vez a través de sus pies llegó el gol de Marruecos. Al igual que contra Brasil, el atacante buscó el espacio con su velocidad y en sólo algunas zancadas se puso en posición favorable para definir. Su resolución fue muy distinta a la del debut contra la “Verdeamarela”: ya no fue suave por arriba, sino un bombazo por encima del hombro derecho del arquero Angus Gunn que infló la red escocesa. Un verdadero golazo para una de las figuras que tiene hasta ahora esta Copa del Mundo.