Es brasileño, juega al básquet en Tucumán y siguió a la "Verdeamarela" desde un celular en la tribuna de Talleres

Hay situaciones que sólo pueden pasar durante un Mundial. El brasileño Lucas Barreto lo comprobó en carne propia durante la serie de playoffs entre Talleres de Tafí Viejo e Hindú de Resistencia por la Liga Federal. Sobre el parquet estaba el partido que podía marcar buena parte de la temporada del “León”. Entre sus rodillas, en cambio, se jugaba otra historia. Una mucho más lejana, pero igual de importante. En la pequeña pantalla de su celular, Brasil enfrentaba a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.