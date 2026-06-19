Liga Tucumana: Experimental y Ateneo igualaron en un arranque vibrante de la fecha 13

Resumen para apurados
- Experimental y Ateneo empataron 1-1 en El Colmenar en el inicio de la fecha 13 de la Liga Tucumana, buscando clasificar a los playoffs del Torneo Anual.
- Tras el gol de Reyes para Ateneo al inicio, Bórquez igualó de cabeza para el local, en una penúltima fecha clave que aún arrastra partidos pendientes por lluvias.
- El empate deja a Experimental líder provisional del Grupo A y a Ateneo escolta del D, perfilando una definición muy ajustada para los playoffs del certamen.
La 13ª fecha del Torneo Anual "Martín 'Macheta' Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol comenzó con un empate que dejó abierta la pelea por los primeros puestos en dos de las zonas más competitivas del campeonato. En El Colmenar, Experimental y Ateneo Parroquial Alderetes igualaron 1 a 1 en el encuentro interzonal entre los grupos A y D.
El partido tuvo emociones desde el comienzo. Apenas transcurrían 50 segundos cuando Gonzalo Reyes sorprendió a la defensa local y adelantó al "Expreso del Este", dirigido por Leandro Fligman. Pero Experimental reaccionó y encontró la igualdad a los 35 minutos de la primera etapa mediante Miguel Bórquez, que ganó en el área y marcó de cabeza el tanto del empate.
Con este resultado, el equipo dirigido por Ariel Valdez y Leandro Herrera alcanzó los 22 puntos y quedó momentáneamente como único líder del Grupo A, a la espera de los compromisos que deberán disputar Central Norte y Talleres, que iniciaron la fecha compartiendo la cima con 21 unidades.
Por su parte, Ateneo Parroquial llegó a los 21 puntos y continúa como escolta en el Grupo D, a una unidad del líder Almirante Brown, que suma 22 y todavía debe jugar su encuentro correspondiente a esta jornada.
La igualdad marcó el inicio de una fecha decisiva. La Liga Tucumana ingresó en la recta final de la fase regular, ya que se trata de la penúltima jornada antes del cierre de la etapa clasificatoria. Con varios grupos abiertos, diferencias mínimas entre los candidatos y numerosos encuentros pendientes por suspensiones ocasionadas por lluvias e incidentes, la incertidumbre se mantendrá hasta las últimas fechas.
La competencia está dividida en seis grupos y clasificará a 26 equipos para la etapa eliminatoria. Avanzarán los cuatro primeros de cada zona y los dos mejores quintos de la tabla general. Sin embargo, terminar primero tendrá un premio importante: los seis ganadores de grupo accederán directamente a los octavos de final.
Los otros 20 clasificados deberán disputar una fase preliminar a partido único en cancha neutral. En caso de empate, avanzará el equipo mejor ubicado durante la fase regular gracias a la ventaja deportiva. Los 10 vencedores de esa instancia se sumarán a los seis líderes para conformar el cuadro de octavos de final.
El Grupo A es uno de los más parejos del certamen. Tras el empate ante Ateneo, Experimental quedó con 22 puntos. Central Norte y Talleres, ambos con 21, buscarán recuperar la cima durante el fin de semana. Más atrás aparecen Juventud Unida con 17 unidades, Villa Mitre con 14, San José con 11 y All Boys con dos. Además, Experimental aún adeuda un encuentro frente a Villa Mitre.
La programación contempla los partidos Villa Mitre-All Boys, Central Norte-San José y Talleres-Juventud Unida, encuentros que pueden modificar nuevamente el liderazgo.
En el Grupo B, San Martín encabeza las posiciones con 21 puntos, seguido por Sportivo Guzmán con 19 y Atlético Tucumán con 18. Más atrás se ubican Argentinos del Norte y San Antonio con 13 unidades, mientras que Tucumán Central y Amalia suman 12. La zona mantiene varios interrogantes debido a los encuentros pendientes que aún deben completarse.
El Grupo C tiene como líderes a Garmendia FC y Atlético Concepción con 21 puntos. Unión del Norte suma 18, San Juan 17, Lastenia 15, San Lorenzo de Delfín Gallo 12 y Cruz Alta 4. Además de los partidos de esta fecha, permanece pendiente el choque entre Unión del Norte y Garmendia FC, que podría resultar determinante para la definición.
En el Grupo D, el empate de Ateneo mantuvo la expectativa. Almirante Brown lidera con 22 puntos, Ateneo suma ahora 21, mientras que Famaillá tiene 20. Bella Vista y San Pablo aparecen con 19 unidades, por lo que la pelea por el primer puesto continúa completamente abierta.
La situación tampoco es diferente en el Grupo E. Concepción FC lidera con 22 puntos, seguido por Ñuñorco con 21 y Unión Simoca con 19. Más atrás aparecen La Providencia y Azucarera Argentina con 15 unidades, Alto Verde con 14, San Ramón con 13 y Santa Rosa con 11.
En el Grupo F, Deportivo Graneros es el equipo con mejor campaña de la fase regular. Lidera con 29 puntos y aventaja a Deportivo Aguilares, que suma 20. Jorge Newbery tiene 19, Deportivo Llorens 17, Deportivo Marapa 16, mientras que San Lorenzo de Santa Ana y Santa Ana acumulan 13 unidades. Sportivo Trinidad cierra la tabla con cinco puntos.
Más allá de los resultados que se registren durante este fin de semana, la clasificación definitiva todavía dependerá de varios encuentros pendientes. Las reprogramaciones por lluvia y las suspensiones por incidentes obligaron a modificar el calendario original y podrían influir directamente en la conformación del cuadro de playoffs.
Por eso, aunque la fecha 13 puede comenzar a definir candidatos y clasificados, las últimas plazas y los liderazgos de grupo seguirán en disputa hasta la última jornada y la conclusión de todos los partidos adeudados. Con apenas dos semanas por delante para el cierre de la fase regular, la Liga Tucumana se prepara para vivir una de las definiciones más apasionantes de las últimas temporadas.