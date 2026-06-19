Liga Tucumana: Experimental y Ateneo igualaron en un arranque vibrante de la fecha 13

El partido tuvo emociones desde el comienzo. Apenas transcurrían 50 segundos cuando Gonzalo Reyes sorprendió a la defensa local y adelantó al "Expreso del Este", dirigido por Leandro Fligman. Pero Experimental reaccionó y encontró la igualdad a los 35 minutos de la primera etapa mediante Miguel Bórquez, que ganó en el área y marcó de cabeza el tanto del empate.